Acherchour déconseille à Rodri de venir au PSG

Acherchour déconseille à Rodri de venir au PSG

PSG26 juil. , 11:00
parGuillaume Conte
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Le consultant de RMC prévient, voir Rodri signer au PSG serait une grosse erreur de la part du joueur espagnol, qui n'a rien à gagner en France. Contrairement à une arrivée au Barça ou au Real.
C’est le coup de folie du PSG sur ce mercato estival. Pour le moment très discret, même si les arrivées de Lucas Digne et Maghnès Akliouche ne font guère de doute, le double champion d’Europe cherche à se renforcer à plusieurs postes pour éviter de trop tirer la langue comme la saison dernière. Et au milieu de terrain, il y a un joueur qui plait beaucoup à Luis Enrique. Il est champion du monde, espagnol, possède une maitrise technique et une science du jeu qui en font un élément tout à fait capable de s’intégrer à son collectif, et un état d’esprit irréprochables : Rodri.

Rodri au PSG, Acherchour ne comprendrait pas

Toutefois, le recruter serait une erreur estime Walid Acherchour. Le consultant de l’After Foot explique surtout que le joueur espagnol n’a pas grand chose à gagner en rejoignant une formation double championne d’Europe, qui est déjà bien fournie à son poste, alors qu’un nouveau challenge en Espagne aurait tout pour lui donner plus de gloire.
« Du côté du PSG, avoir un joueur comme Rodri, c’est immense. Par rapport à ce qu’a fait Luis Campos ces dernières années, c’est pas vraiment dans l’ADN de ce que mettait en place le PSG. Ils ne prenaient plus de stars, Rodri reste le meilleur joueur de 2024, meilleur joueur de la Coupe du monde. Il est superstar avant d’arriver au PSG. J’aimerais savoir pourquoi le PSG va sur Rodri. Tu ramènes de l’expérience et de la compétence, mais là tu fais Rodri alors que tu as Vitinha. Aujourd’hui, le PSG a plus à gagner que Rodri. Il a été le leader de l’un des plus grands City de l’histoire récente, et là il va au PSG qui vient de faire un doublé. Si j’étais à la place de Rodri, j’irais écrire une vraie page au Real ou au Barça, pour le challenge sportif et avoir les pleins pouvoirs du jeu », a conseillé Walid Acherchour, persuadé que remette le Real Madrid ou le FC Barcelone au sommet européen serait un bien plus beau challenge que de s’ajouter au collectif déjà quasiment parfait du PSG.
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Derniers commentaires

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

J'ai rien comparer, je veux surtout pas comparer la dette de L OM a celui du barca hein !!

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

😁 j ai jamais dit le contraire, c est la comparaison avec le barca qui m a bien fait marrer

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Toute façon il faut recruter , trouve moi un club dans le monde qui recrute jamais , aller j attend

OM : McCourt oblige Lorenzi à des négociations humiliantes

bouffeur de kebab... quand on a rien a dire, vaut mieux se taire hein....

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Sauf que l om n est ni le barca, n a ni le centre de formation du barca et n est ni compétitif 😂

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