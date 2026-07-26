Acherchour déconseille à Rodri de venir au PSG

Le consultant de RMC prévient, voir Rodri signer au PSG serait une grosse erreur de la part du joueur espagnol, qui n'a rien à gagner en France. Contrairement à une arrivée au Barça ou au Real.

C’est le coup de folie du PSG sur ce mercato estival. Pour le moment très discret, même si les arrivées de Lucas Digne et Maghnès Akliouche ne font guère de doute, le double champion d’Europe cherche à se renforcer à plusieurs postes pour éviter de trop tirer la langue comme la saison dernière. Et au milieu de terrain, il y a un joueur qui plait beaucoup à Luis Enrique. Il est champion du monde, espagnol, possède une maitrise technique et une science du jeu qui en font un élément tout à fait capable de s’intégrer à son collectif, et un état d’esprit irréprochables : Rodri.

Rodri au PSG, Acherchour ne comprendrait pas

Toutefois, le recruter serait une erreur estime Walid Acherchour. Le consultant de l’After Foot explique surtout que le joueur espagnol n’a pas grand chose à gagner en rejoignant une formation double championne d’Europe, qui est déjà bien fournie à son poste, alors qu’un nouveau challenge en Espagne aurait tout pour lui donner plus de gloire.