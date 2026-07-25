Les salaires font fuir, Nantes est sans défense

Comme le stipulent leurs contrats respectifs, les joueurs du FC Nantes voient leur salaire baisser à cause de la relégation en Ligue 2. Certains Canaris ont du mal à l’accepter et préfèrent quitter le club avant la fin du mercato.

Si d’autres clubs peinent à dégraisser leur effectif, ce n’est pas le cas du FC Nantes . Les Canaris parviennent à enregistrer des départs comme celui du gardien Alban Lafont du côté d’Amedspor. Et c’est aussi en Turquie que l’on retrouvera Chidozie Awaziem la saison prochaine. Le quotidien régional Ouest-France annonce le transfert imminent du défenseur central à Konyaspor. Revenu l’été dernier, l’international nigérian devrait rapporter 1 million d’euros au club nantais, contraint de laisser filer l’ancien joueur du FC Porto en raison de son mécontentement.

Nos confrères expliquent que Chidozie Awaziem, comme son coéquipier Mostafa Mohamed qui a séché la reprise de l’entraînement, vivait mal la baisse de salaire prévue dans les contrats en cas de relégation en Ligue 2. Cette clause peut aussi expliquer les autres départs à prévoir. Toujours considéré comme un jeune talent prometteur malgré sa dernière saison mitigée, le Français Tylel Tati a des chances de quitter son club formateur cet été. Tout comme l’autre défenseur central Ali Youssif qui s’était imposé dans le onze après son arrivée en janvier dernier.

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Avec ces trois potentiels départs dans l’arrière-garde, il n’est pas étonnant d’apprendre que le FC Nantes espère recruter un nouveau défenseur central destiné à composer un duo avec l’ancien Marseillais Lucas Perrin, arrivé cet été. A noter que la direction compte aussi s’offrir un latéral gauche ainsi qu’un attaquant pour compenser le probable départ de Matthis Abline. Très convoité, l’ancien joueur du Stade Rennais fait l’objet d’un accord avec l’AS Monaco pour un transfert à 30 millions d’euros. De quoi financer la suite du recrutement prévue.