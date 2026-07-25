Waldemar Kita est dans le dur

Les salaires font fuir, Nantes est sans défense

FC Nantes25 juil. , 22:30
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Comme le stipulent leurs contrats respectifs, les joueurs du FC Nantes voient leur salaire baisser à cause de la relégation en Ligue 2. Certains Canaris ont du mal à l’accepter et préfèrent quitter le club avant la fin du mercato.
Si d’autres clubs peinent à dégraisser leur effectif, ce n’est pas le cas du FC Nantes. Les Canaris parviennent à enregistrer des départs comme celui du gardien Alban Lafont du côté d’Amedspor. Et c’est aussi en Turquie que l’on retrouvera Chidozie Awaziem la saison prochaine. Le quotidien régional Ouest-France annonce le transfert imminent du défenseur central à Konyaspor. Revenu l’été dernier, l’international nigérian devrait rapporter 1 million d’euros au club nantais, contraint de laisser filer l’ancien joueur du FC Porto en raison de son mécontentement.
Nos confrères expliquent que Chidozie Awaziem, comme son coéquipier Mostafa Mohamed qui a séché la reprise de l’entraînement, vivait mal la baisse de salaire prévue dans les contrats en cas de relégation en Ligue 2. Cette clause peut aussi expliquer les autres départs à prévoir. Toujours considéré comme un jeune talent prometteur malgré sa dernière saison mitigée, le Français Tylel Tati a des chances de quitter son club formateur cet été. Tout comme l’autre défenseur central Ali Youssif qui s’était imposé dans le onze après son arrivée en janvier dernier.

Lire aussi

Le FC Nantes boucle le plus gros transfert de son histoireLe FC Nantes boucle le plus gros transfert de son histoire
Avec ces trois potentiels départs dans l’arrière-garde, il n’est pas étonnant d’apprendre que le FC Nantes espère recruter un nouveau défenseur central destiné à composer un duo avec l’ancien Marseillais Lucas Perrin, arrivé cet été. A noter que la direction compte aussi s’offrir un latéral gauche ainsi qu’un attaquant pour compenser le probable départ de Matthis Abline. Très convoité, l’ancien joueur du Stade Rennais fait l’objet d’un accord avec l’AS Monaco pour un transfert à 30 millions d’euros. De quoi financer la suite du recrutement prévue.
Articles Recommandés
Mourinho Pique Sa Premiere Colere A Cause De Vinicius
Liga

Mourinho pique sa première colère à cause de Vinicius

Bordeaux En Ligue 1 Dans 5 Ans Lespoir Revient
Bordeaux

Bordeaux en Ligue 1 « dans 5 ans », l'espoir revient

Om Genesio Reve De Battre Lyon Mais Plus Dentrainer Lol
OM

OM : Genesio rêve de battre Lyon, mais plus d'entraîner l'OL

Suzuki
PSG

Le PSG va écœurer Safonov et Chevalier

Fil Info

25 juil. , 22:00
Mourinho pique sa première colère à cause de Vinicius
25 juil. , 21:30
Bordeaux en Ligue 1 « dans 5 ans », l'espoir revient
25 juil. , 21:00
OM : Genesio rêve de battre Lyon, mais plus d'entraîner l'OL
25 juil. , 20:30
Le PSG va écœurer Safonov et Chevalier
25 juil. , 20:02
L'OM prend une claque contre Nice
25 juil. , 20:00
OL : 3 ME, 7ME ou 10ME pour Openda, Lyon voit flou
25 juil. , 19:30
En secret le PSG prépare le coup du siècle avec Rodri
25 juil. , 19:00
15 ME et un gros salaire en moins, l’OM va souffler
25 juil. , 18:30
Akliouche retenu, Monaco attend une 4e offre du PSG

Derniers commentaires

OL : 3 ME, 7ME ou 10ME pour Openda, Lyon voit flou

T’as des gros soucis dans ta tête toi !

OL : Michele Kang recrute une star du foot européen

Super joueuse ! On a déjà hâte !

OL : Michele Kang recrute une star du foot européen

Bienvenue a elle ! Super joueuse !

L'OM et Jul, un divorce brutal

Non c'est pas un club a suivre, on s'en fout en fait. Et me dites pas que si j'ai posté c'est que je ne m'en fout pas.

OM : Genesio rêve de battre Lyon, mais plus d'entraîner l'OL

Les rageuses lyonnaise si dessous.. J'adore... Il manque plus que le soi disant bad gones, qui tent le bras devant son écran

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading