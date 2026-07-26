L'OM tente un coup diabolique avec le Real Madrid

L'OM tente un coup diabolique avec le Real Madrid

OM26 juil. , 8:20
parEric Bethsy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Plutôt concentré sur les départs, l’Olympique de Marseille n’oublie pas son recrutement. Le club phocéen a transmis une offre de prêt au Real Madrid pour son défenseur central Raul Asencio.
Alors que le début de saison approche, les supporters de l’Olympique de Marseille ont de quoi s’inquiéter. Le pensionnaire du Vélodrome doit composer avec sa crise financière et s’active essentiellement pour vendre des joueurs. Pendant ce temps-là, l’effectif s’affaiblit au fil des départs et la lourde défaite en amical contre l’OGC Nice (0-3) ce samedi n’a pas dû rassurer l’entraîneur Bruno Genesio. Le successeur d’Habib Beye et les fans olympiens attendent forcément du renfort avec impatience, surtout s’il s’agit de piocher dans l’effectif du Real Madrid.
Le nom de l’ailier argentin Franco Mastantuono revient avec insistance dans l’actualité marseillaise. Mais cette fois, le média Fichajes parle plutôt de Raul Asensio. Nos confrères indiquent que l’Olympique de Marseille a formulé une offre pour le défenseur central de 23 ans. Le club phocéen tente d’obtenir le prêt du Merengue avec une option d’achat à 15 millions d’euros qui deviendrait automatique en fonction du temps de jeu de Raul Asencio. On apprend aussi que les Marseillais seraient disposés à prendre en charge l’intégralité du salaire de l’Espagnol, et à laisser 25% des droits du joueur au Real Madrid.

Barré par la concurrence au Real

Pour le moment, on ignore la réponse de la Maison Blanche. Le défenseur central aimerait tenter sa chance sous les ordres de José Mourinho. Mais ses dirigeants pourraient finir par le pousser vers la sortie étant donné la concurrence d’Eder Militão, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen et la recrue française Ibrahima Konaté. De sérieux obstacles pour Raul Asencio qui avait montré ses limites au haut niveau la saison dernière. Pour le joueur issu du centre de formation madrilène, l’Olympique de Marseille correspondrait peut-être davantage à son niveau.
R. Asencio del Rosario

R. Asencio del Rosario

SpainEspagne Âge 23 Défenseur

La Liga

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Om Insulte Par Les Supporters Aubameyang Dit Merci
OM

OM : Insulté par les supporters, Aubameyang dit merci

Bradley Barcola - PSG
PSG

PSG : Bradley Barcola, le divorce est officialisé

Lol Cherche Un 4e Arriere Droit
OL

L'OL cherche un 4e arrière droit

Psg En Vacances A Ibiza Ferran Torres Recoit Un Coup De Pression
PSG

PSG : En vacances à Ibiza, Ferran Torres reçoit un coup de pression

Fil Info

26 juil. , 13:30
OM : Insulté par les supporters, Aubameyang dit merci
26 juil. , 13:08
PSG : Bradley Barcola, le divorce est officialisé
26 juil. , 12:40
L'OL cherche un 4e arrière droit
26 juil. , 12:20
PSG : En vacances à Ibiza, Ferran Torres reçoit un coup de pression
26 juil. , 12:00
OM : McCourt oblige Lorenzi à des négociations humiliantes
26 juil. , 11:40
Incendies en France, Nelson Monfort crache sur les footballeurs
26 juil. , 11:20
Real : Vinicius s’en va, dégouté par Mbappé et Bellingham
26 juil. , 11:00
Acherchour déconseille à Rodri de venir au PSG
26 juil. , 10:30
OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Derniers commentaires

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

J'ai rien comparer, je veux surtout pas comparer la dette de L OM a celui du barca hein !!

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

😁 j ai jamais dit le contraire, c est la comparaison avec le barca qui m a bien fait marrer

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Toute façon il faut recruter , trouve moi un club dans le monde qui recrute jamais , aller j attend

OM : McCourt oblige Lorenzi à des négociations humiliantes

bouffeur de kebab... quand on a rien a dire, vaut mieux se taire hein....

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Sauf que l om n est ni le barca, n a ni le centre de formation du barca et n est ni compétitif 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading