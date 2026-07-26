L'OM tente un coup diabolique avec le Real Madrid

Plutôt concentré sur les départs, l’Olympique de Marseille n’oublie pas son recrutement. Le club phocéen a transmis une offre de prêt au Real Madrid pour son défenseur central Raul Asencio.

Alors que le début de saison approche, les supporters de l’Olympique de Marseille ont de quoi s’inquiéter. Le pensionnaire du Vélodrome doit composer avec sa crise financière et s’active essentiellement pour vendre des joueurs. Pendant ce temps-là, l’effectif s’affaiblit au fil des départs et la lourde défaite en amical contre l’OGC Nice (0-3) ce samedi n’a pas dû rassurer l’entraîneur Bruno Genesio. Le successeur d’Habib Beye et les fans olympiens attendent forcément du renfort avec impatience, surtout s’il s’agit de piocher dans l’effectif du Real Madrid.

Le nom de l’ailier argentin Franco Mastantuono revient avec insistance dans l’actualité marseillaise. Mais cette fois, le média Fichajes parle plutôt de Raul Asensio. Nos confrères indiquent que l’Olympique de Marseille a formulé une offre pour le défenseur central de 23 ans. Le club phocéen tente d’obtenir le prêt du Merengue avec une option d’achat à 15 millions d’euros qui deviendrait automatique en fonction du temps de jeu de Raul Asencio. On apprend aussi que les Marseillais seraient disposés à prendre en charge l’intégralité du salaire de l’Espagnol, et à laisser 25% des droits du joueur au Real Madrid.

Barré par la concurrence au Real

Pour le moment, on ignore la réponse de la Maison Blanche. Le défenseur central aimerait tenter sa chance sous les ordres de José Mourinho. Mais ses dirigeants pourraient finir par le pousser vers la sortie étant donné la concurrence d’Eder Militão, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen et la recrue française Ibrahima Konaté. De sérieux obstacles pour Raul Asencio qui avait montré ses limites au haut niveau la saison dernière. Pour le joueur issu du centre de formation madrilène, l’Olympique de Marseille correspondrait peut-être davantage à son niveau.