Rodri au PSG, la vérité éclate

Rodri n’a aucune intention de signer au PSG cet été. Il veut quitter Manchester City et est tout simplement prêt à tout pour rejoindre le Real Madrid.

Meilleur joueur du monde en 2024, meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, Rodri est l’artisan des succès de l’Espagne, comme il l'a été pour ceux de Manchester City. Le milieu de terrain n’est pas vraiment du genre à tirer la couverture à lui, mais sa science du jeu parle pour lui sur le terrain. Quand il est en pleine possession de ses moyens, il n’a pas beaucoup d’équivalents dans le monde, et forcément, son profil a de quoi faire rêver les plus grands clubs européens.

Avec son solide contrat à Manchester City, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid semble difficile à déloger. A moins qu’il ne souhaite voir ailleurs, après avoir disputé sept saisons avec Manchester City. Son nom a été cité au Real dans la foulée de la victoire de la Roja à la Coupe du monde, mais ces dernières heures, c’est Luis Campos qui aurait fait le forcing pour essayer de le faire venir.

La réalité est bien différente selon les informations du compte PSGInside-Actus, qui s’est penché sur ce dossier assez complexe et contredit les affirmations de RMC. Il s’avère que l’intérêt pour un transfert à Paris est venu de Rodri et ses agents, qui ont souhaité tester le marché. Luis Enrique a beau apprécier les qualités de son compatriote, le PSG estime que ce n’est pas vraiment le type de joueur, déjà confirmé et qui a atteint la trentaine, qu’il faut pour cet été. Aucun contact entre les deux clubs n’a eu lieu et ce sera probablement le cas cet été sauf si une opportunité en or venait à apparaitre.

Le milieu de terrain a en fait toujours en tête la possibilité de signer au Real Madrid, et l’attrait du PSG permettrait de mettre la pression sur Florentino Pérez pour faire accélérer sa signature. Si la Maison Blanche sentait que le joueur pouvait lui échapper, alors elle effectuerait l’offre qu'elle rechigne à faire en ce moment. Au sein du géant madrilène, l’idée de faire venir Rodri est encore discutée, et ne fait pas forcément l’unanimité.

La formation de José Mourinho a déjà dépensé gros et compte encore le faire, mais ces hésitations ont permis d’agiter l’intérêt du PSG devant le nez du patron des Merengue. Une ficelle un peu grosse, même si Luis Enrique ne reste pas insensible à l’idée de recruter un joueur avec une telle science du jeu, sans compter son aisance technique et son expérience. Mais le PSG veut des joueurs qui ne pensent qu’à signer dans la capitale française, et pas forcément à se servir de cet intérêt pour provoquer des offres d’autres clubs. A bon entendeur.