OM : Antoine Valero, la décision radicale de Genesio

Très amoindri depuis son mercato en mode régime sec, l'OM se refuse d'utiliser le jeune et prometteur buteur Antoine Valero, qui menace de claquer la porte. Bruno Genesio est formel.

Même pendant la trêve internationale, les bonnes nouvelles ne sont pas nombreuses pour les supporters de l’OM. Ils ont appris que Derek Cornelius s’était sérieusement blessé avec le Canada, et manquera au moins plusieurs semaines de compétition. Un choix en moins pour Bruno Genesio, même si le défenseur central était loin d’être un titulaire. Autre souci, la volonté de départs de deux joueurs prometteurs du club, lassés d’attendre d’avoir leur chance dans le groupe professionnel.

Genesio s'oppose à la présence de Valero chez les pros

Foot Mercato a en effet annoncé que Milan Leccese et Antoine Valero, qui brillent avec les équipes de jeunes de l’OM, déplorent le fait de ne pas être intégré dans le groupe pour les matchs de Ligue 1 ou d’Europa League alors que Bruno Genesio manque clairement de solutions. Si dans le même temps, cela s’agace ou négocie pour les futurs contrats, le fait de marquer en National 2 et d’être un jeune attaquant très prometteur comme Antoine Valero, ne garantit pas d’avoir le niveau.

A 18 ans, l’avant-centre s’est entrainé pendant deux semaines avec le groupe professionnel au début du mois de septembre. Et le verdict est tombé selon Le Phocéen, Bruno Genesio a tout simplement estimé qu’il n’avait pas le niveau pour évoluer avec l’équipe première, et l’a renvoyé avec la réserve. Un constat qui avait déjà été effectué lors de la préparation, signe que l’entraineur marseillais n’a pas vraiment l’intention de mettre Valero dans son groupe pour le mettre en difficulté.

De la patience est demandée, mais ce n’est pas le point fort des jeunes joueurs à l’heure actuelle, à l’OM ou ailleurs. Résultat, le joueur a refusé de signer professionnel et met son club dans une situation compliquée, avec un risque de départ libre en fin de saison. En attendant, les deux joueurs vont pouvoir avoir du temps de jeu et se changer les idées avec l’équipe de France U19 pendant cette trêve internationale.