OM : Genesio a été trop loin, McCourt débarque en furie

Mécontent du silence de Frank McCourt, Bruno Genesio ne cesse de réclamer une sortie médiatique de son supérieur. Mais à force de glisser des messages au propriétaire, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a fini par provoquer sa colère.

Le scénario se répète semaine après semaine. Après une première période intéressante, l’Olympique de Marseille lève le pied au retour des vestiaires, commet des erreurs grossières et laisse l’adversaire prendre le dessus. Puis arrive le moment où Bruno Genesio se présente au micro de Ligue 1 + et en conférence de presse pour souligner les limites de son équipe, et surtout pour envoyer un message à son supérieur.

L’entraîneur marseillais ne cesse de se plaindre auprès des médias. Selon lui, Frank McCourt devrait prendre la parole afin de s’exprimer sur les réelles ambitions du club cette saison. Cette intervention allègerait le poids sur les épaules d’un Bruno Genesio trahi. C’est du moins le sentiment du coach olympien à qui la direction aurait promis des recrues cet été. Finalement, l’actionnaire serait revenu sur sa promesse, ce qui expliquerait l’humeur de son entraîneur après chaque défaite. La bonne nouvelle pour l’ancien tacticien de l’Olympique Lyonnais, c’est que son message répété a bien été entendu. Peut-être même un peu trop.

« Effectivement, les multiples déclarations de Genesio réclamant publiquement un positionnement de sa direction et surtout de McCourt sur la situation du club ont sérieusement agacé l'actionnaire et sa garde rapprochée », a indiqué Benjamin Courmes, le journaliste de Football Club de Marseille qui annonce une réaction de l’Américain. « Une mise au point devrait avoir lieu rapidement », a prévenu notre confrère. Avec ses déclarations, Bruno Genesio a donc réussi à provoquer une réaction du propriétaire. Mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, sous la menace d’un recadrage musclé.