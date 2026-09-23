OM : Genesio a été trop loin, McCourt débarque en furie
Frank McCourt

OM : Genesio a été trop loin, McCourt débarque en furie

OM23 sept. , 17:30
parEric Bethsy
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Mécontent du silence de Frank McCourt, Bruno Genesio ne cesse de réclamer une sortie médiatique de son supérieur. Mais à force de glisser des messages au propriétaire, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a fini par provoquer sa colère.
Le scénario se répète semaine après semaine. Après une première période intéressante, l’Olympique de Marseille lève le pied au retour des vestiaires, commet des erreurs grossières et laisse l’adversaire prendre le dessus. Puis arrive le moment où Bruno Genesio se présente au micro de Ligue 1+ et en conférence de presse pour souligner les limites de son équipe, et surtout pour envoyer un message à son supérieur.

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L’entraîneur marseillais ne cesse de se plaindre auprès des médias. Selon lui, Frank McCourt devrait prendre la parole afin de s’exprimer sur les réelles ambitions du club cette saison. Cette intervention allègerait le poids sur les épaules d’un Bruno Genesio trahi. C’est du moins le sentiment du coach olympien à qui la direction aurait promis des recrues cet été. Finalement, l’actionnaire serait revenu sur sa promesse, ce qui expliquerait l’humeur de son entraîneur après chaque défaite. La bonne nouvelle pour l’ancien tacticien de l’Olympique Lyonnais, c’est que son message répété a bien été entendu. Peut-être même un peu trop.
« Effectivement, les multiples déclarations de Genesio réclamant publiquement un positionnement de sa direction et surtout de McCourt sur la situation du club ont sérieusement agacé l'actionnaire et sa garde rapprochée », a indiqué Benjamin Courmes, le journaliste de Football Club de Marseille qui annonce une réaction de l’Américain. « Une mise au point devrait avoir lieu rapidement », a prévenu notre confrère. Avec ses déclarations, Bruno Genesio a donc réussi à provoquer une réaction du propriétaire. Mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, sous la menace d’un recadrage musclé.
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t'es obligé de me répondre le troll? tu expliquais hier qu'il fallait pas me répondre le donneur de leçons, tu as déjà oublié? Il parait que c'"est du harcelement de répondre à tous les messages de qq'un...c'est ce que tu m'as expliqué au sujet de sergio ! Mais comme à chaque fois avec toi, tu viens nous faire la leçon et tu fais exactement le contraire de ta propre lecon... toi ta parole vaut vraiment rien, t'es la merde ultime : tu dis des choses aux autres, c'est pas bien de faire ca tout en te permettant de la faire :) Aucun copié collé ! c'est pas de ma faute, si ca te fais rager qu'on rappelle que ton mboulard a encore été nul dans un gros match ce week end :) Sinon pour ta liste, interdite par la loi, imaginaire, y'a que des mythomanes compulsif dans ton genre pour la voir ! ca n'existe pas dans monde réel, le ministère de l'intérieur ne communique pas cela mdr

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Le rigolo lyonnais de service qui regarde vers Marseille alors que son club croule sous les dettes et finira dans le Rhone jusqu'à son embouchure dans le 13.

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SI c'est le meilleur pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de liga? Pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de la LDC.? Pourquoi encore un autre joueur a été à sa place meilleur joueur de la coupe du monde? Le dernier soulier d'or c'est kane footix COmme quoi, il est juste le meilleur dans ta tete de haineux anti psg !! Il serait au psg tu expliquerais que c'est un tocard :)

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Et donc ? Tu vois des perf a city un peu ? Ou tu aimes juste pas le joueur lol

Real : Mbappé est faible contre les gros, il prend cher

"on gagnes des titres avec des buteurs " On gagne surtout des titres avec une équipe ou tout le monde fait les efforts... c'est pour ca que les équipes de mboulard ne gagne rien !! Ou as tu vu que j'ai changer de sujet? Le sujet c'est ton Mbappé, ou meme au Réal il s'est fait siffler par les supporteurs qui sont pas aveugles et regarde les matchs contrairement à toi le footix avec tes stats mdr

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