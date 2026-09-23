Vente du club, son transfert à l'OM est annulé

L’OM s’est renseigné sur l’international algérien Farès Ghedjemis cet été, mais la vente de Frosinone a finalement fait capoter la potentielle venue de l’ailier de 24 ans, retenu par la nouvelle direction du club italien.

Formé à Troyes et passé ensuite par Le Havre, Evreux, Vannes et Rouen, Farès Ghedjemis évolue en Italie depuis janvier 2024. L’attaquant algérien, qui compte deux sélections avec les Fennecs, a été transféré à Frosinone pour 300.000 euros et le club italien ne regrette pas ce modeste investissement. La saison dernière, Ghedjemis a affolé les compteurs en Série B avec 15 buts et 3 passes décisives en championnat. Des statistiques qui ont permis à son club de remonter en Série A et qui ont logiquement attiré les regards sur Farès Ghedjemis.

Selon les informations relayées par Transferfeed, deux clubs de Ligue 1 sont venus aux renseignements pour recruter le joueur né à Montreuil et pas des moindres : Monaco et l’Olympique de Marseille. A 24 ans, Farès Ghedjemis se sentait prêt à relever le défi d’un cador de Ligue 1 et l’a fait savoir à sa direction. Mais la source précise que c’est finalement la vente du club de Frosinone à 80 % par le fonds d'investissement Clara Vista en juillet dernier qui a fait capoter l’opération.

L'OM et l'ASM ont tenté le coup Ghedjemis

Les nouveaux propriétaires du club italien ont catégoriquement refusé de se séparer du meilleur joueur offensif de la saison dernière en Série B, mettant à terre les espoirs de l’OM et de l’ASM dans ce dossier. Ce n’est peut-être que partie remise puisque sans aucun doute, les scouts marseillais et monégasques vont suivre l’évolution de Farès Ghedjemis cette saison.

En 4 matchs disputés toutes compétitions confondues en 2026-2027, l’Algérien n’a pas encore trouvé le chemin des filets mais a délivré une passe décisive. Reste maintenant à voir si la Ligue 1 reviendra à l’assaut pour Farès Ghedjemis dans les mois à venir alors que sa valeur marchande a logiquement explosé suite à sa très grosse saison 25-26 puisque Transfermarkt l’évalue à présent à 12 millions d’euros.