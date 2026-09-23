Vente du club, son transfert à l'OM est annulé

Vente du club, son transfert à l'OM est annulé

OM23 sept. , 16:00
parCorentin Facy
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L’OM s’est renseigné sur l’international algérien Farès Ghedjemis cet été, mais la vente de Frosinone a finalement fait capoter la potentielle venue de l’ailier de 24 ans, retenu par la nouvelle direction du club italien.
Formé à Troyes et passé ensuite par Le Havre, Evreux, Vannes et Rouen, Farès Ghedjemis évolue en Italie depuis janvier 2024. L’attaquant algérien, qui compte deux sélections avec les Fennecs, a été transféré à Frosinone pour 300.000 euros et le club italien ne regrette pas ce modeste investissement. La saison dernière, Ghedjemis a affolé les compteurs en Série B avec 15 buts et 3 passes décisives en championnat. Des statistiques qui ont permis à son club de remonter en Série A et qui ont logiquement attiré les regards sur Farès Ghedjemis.
Selon les informations relayées par Transferfeed, deux clubs de Ligue 1 sont venus aux renseignements pour recruter le joueur né à Montreuil et pas des moindres : Monaco et l’Olympique de Marseille. A 24 ans, Farès Ghedjemis se sentait prêt à relever le défi d’un cador de Ligue 1 et l’a fait savoir à sa direction. Mais la source précise que c’est finalement la vente du club de Frosinone à 80 % par le fonds d'investissement Clara Vista en juillet dernier qui a fait capoter l’opération.

L'OM et l'ASM ont tenté le coup Ghedjemis

Les nouveaux propriétaires du club italien ont catégoriquement refusé de se séparer du meilleur joueur offensif de la saison dernière en Série B, mettant à terre les espoirs de l’OM et de l’ASM dans ce dossier. Ce n’est peut-être que partie remise puisque sans aucun doute, les scouts marseillais et monégasques vont suivre l’évolution de Farès Ghedjemis cette saison.
En 4 matchs disputés toutes compétitions confondues en 2026-2027, l’Algérien n’a pas encore trouvé le chemin des filets mais a délivré une passe décisive. Reste maintenant à voir si la Ligue 1 reviendra à l’assaut pour Farès Ghedjemis dans les mois à venir alors que sa valeur marchande a logiquement explosé suite à sa très grosse saison 25-26 puisque Transfermarkt l’évalue à présent à 12 millions d’euros.

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Kylian Mbappé a sa petite idée sur le futur Ballon d'Or

t'es obligé de me répondre le troll? tu expliquais hier qu'il fallait pas me répondre le donneur de leçons, tu as déjà oublié? Il parait que c'"est du harcelement de répondre à tous les messages de qq'un...c'est ce que tu m'as expliqué au sujet de sergio ! Mais comme à chaque fois avec toi, tu viens nous faire la leçon et tu fais exactement le contraire de ta propre lecon... toi ta parole vaut vraiment rien, t'es la merde ultime : tu dis des choses aux autres, c'est pas bien de faire ca tout en te permettant de la faire :) Aucun copié collé ! c'est pas de ma faute, si ca te fais rager qu'on rappelle que ton mboulard a encore été nul dans un gros match ce week end :) Sinon pour ta liste, interdite par la loi, imaginaire, y'a que des mythomanes compulsif dans ton genre pour la voir ! ca n'existe pas dans monde réel, le ministère de l'intérieur ne communique pas cela mdr

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SI c'est le meilleur pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de liga? Pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de la LDC.? Pourquoi encore un autre joueur a été à sa place meilleur joueur de la coupe du monde? Le dernier soulier d'or c'est kane footix COmme quoi, il est juste le meilleur dans ta tete de haineux anti psg !! Il serait au psg tu expliquerais que c'est un tocard :)

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Et donc ? Tu vois des perf a city un peu ? Ou tu aimes juste pas le joueur lol

Real : Mbappé est faible contre les gros, il prend cher

"on gagnes des titres avec des buteurs " On gagne surtout des titres avec une équipe ou tout le monde fait les efforts... c'est pour ca que les équipes de mboulard ne gagne rien !! Ou as tu vu que j'ai changer de sujet? Le sujet c'est ton Mbappé, ou meme au Réal il s'est fait siffler par les supporteurs qui sont pas aveugles et regarde les matchs contrairement à toi le footix avec tes stats mdr

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