Renvoyé en procès, Hakimi est sûr de gagner

Achraf Hakimi n'a rien à cacher- Me Fanny Colin
Comment peux-tu dire ça... alors que l'enquête a conclu qu'il y avait assez d'éléments à charge pour renvoyer Achraf Hakimi devant la Cour Criminelle ?
Ils sont cinq à juger Achraf Hakimi.
Bientôt ils les detecteront sur echographies
donnes moi le rapport entre lyon et le barca ?
Mais bien sûr... Achraf Hakimi et son clan ne sont pas inquiets alors qu'après enquête... Achraf Hakimi se voit renvoyer devant la Cour Criminelle pour viol en risquant de prendre au maximum 20 ans de prison. A d'autres ! Si Achraf Hakmi était sûr de gagner... il n'aurait jamais été renvoyé devant la Cour Criminelle Départementale par la chambre d'instruction.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
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|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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PSG : la réponse du club après la confirmation du renvoi d’Achraf Hakimi devant une cour criminelle pour viol ➡️ l.leparisien.fr/QvP0