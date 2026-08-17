OM : Paixao vendu en Arabie saoudite, McCourt accepte pour 50ME

OM : Paixao vendu en Arabie saoudite, McCourt accepte pour 50ME

OM17 août , 13:00
parClaude Dautel
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Le dossier Paixao est loin d'être refermé du côté de Marseille. Alors que l'attaquant brésilien de l'OM suscite de gros espoirs pour les supporters, sa vente à l'Arabie saoudite est évoquée, moyennant 50 millions d'euros.
Son départ de l'Olympique de Marseille pourrait faire très mal aux fans phocéens, mais c'est pourtant une possibilité qui est toujours d'actualité. Partant du principe que Stéphane Richard ne refusera la vente de personne, des clubs saoudiens sont entrés dans la danse concernant la possible signature de Paixao et Santi Aouna, journaliste spécialiste du mercato, affirme que du côté de l'OM on est convaincu qu'une formation de Saudi Pro League va débarquer dans les deux prochaines semaines pour tenter de recruter celui que Pablo Longoria et Medhi Benatia sont allés chercher à Feyenoord l'an dernier pour 30 millions d'euros. Le record pour la signature d'un joueur à l'Olympique de Marseille. Mais pour accepter de céder son attaquant brésilien, Frank McCourt, qui a son mot à dire dans ce dossier, est très gourmand.

McCourt croit au Père Noël

Notre confrère affirme que le propriétaire de l'Olympique de Marseille ne s'opposera pas à un départ de Paixao vers l'Arabie saoudite pour peu qu'il reçoive une offre de 50 millions d'euros. Un prix qui est énorme pour le joueur de 26 ans qui sort d'une relativement bonne saison avec l'OM, mais n'a pas non plus tapé dans l'oeil de toute l'Europe. La preuve, pour l'instant Grégory Lorenzi n'a pas reçu d'offre spectaculaire pour le joueur brésilien, dont le nom est évoqué en Italie également, mais pas à hauteur des 50 millions d'euros exigés par Frank McCourt. Il est vrai que si l'intérêt saoudien se concrétisait à ce niveau, les finances marseillaises pourraient alors permettre de tenter quelques coups avant le 1er septembre.
Sportivement, le départ de Paixao serait un vrai coup dur, car l'attaquant a montré lors des matchs de préparation qu'il était déjà dans une forme étincelante, et surtout qu'il était d'une efficacité redoutable. Sa vente serait donc un beau coup financier, mais une perte terrible pour Bruno Genesio, qui de son côté dit et répète qu'il savait ce qui l'attendait lorsqu'il a signé à l'OM. Autrement dit, l'entraîneur français est conscient que Paixao peut quitter son équipe dans les prochains jours et qu'il devra trouver des solutions.
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marseille n'a pas de dette vous etes kon ou quoi

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Il va nous mettre nos 2 super recrues de ce mercato... AMN et TT .... 🤣 Pour surprendre le Fener...🤣🙆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

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mdr un crack alors qu'il n'a rien prouvé.

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Ce serait l'idéal, le faire venir pour cirer le banc... ce serait dommage pour lui et le club

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tout le monde quitte le navire strasbourgeois. ca sent la L2 l'an prochain

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