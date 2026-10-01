Abdallah Genesio OM

Genesio ça change de De Zerbi, un joueur de l'OM se lâche

OM
parAlexis Rose
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Seul rayon de soleil du début de saison de l’Olympique de Marseille, Keyliane Abdallah a dressé un très joli portrait de son entraîneur, Bruno Genesio.
La saison ne fait que commencer et l’OM est déjà en crise… Il faut dire qu’après cinq journées de Ligue 1, Marseille est avant-dernier du classement à la lutte pour le maintien aux côtés du Havre ou de Troyes. Déjà bien loin des places européennes, le club phocéen est donc parti pour vivre une saison galère, surtout après une mauvaise série de cinq défaites de suite toutes compétitions confondues.

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Un mauvais bilan qui aurait pu causer la perte de certains entraîneurs du côté de l’OM, mais pour le moment, Bruno Genesio ne semble pas en danger. Déjà parce qu’il compose au mieux avec les moyens du bord, sachant que son équipe a été grandement affaiblie sans être renforcée lors du dernier mercato estival. Mais aussi parce que l’ancien entraîneur lyonnais fait l'unanimité dans son vestiaire. Et ce n’est pas Keyliane Abdallah, la révélation du début de saison au Vélodrome, qui dit le contraire.

« C’est très sain, il y a beaucoup de communication »

« C’est un coach qui est à l’écoute. C’est facile d’échanger avec lui. Il est très proche de ses joueurs humainement. Il sait comment parler, comment motiver. Ses consignes sont claires. Je m’entends très bien avec le coach et le staff. C’est très sain, il y a beaucoup de communication. Une différence avec Roberto De Zerbi ? Genesio est plus dans l’échange. Il est à l’écoute, sur ce que tu penses, sur ton jeu, sur tes points à améliorer… Le staff est là pour guider et ils veulent que notre bien, donc ça fait aussi une différence », a lancé Abdallah sur BFM Marseille Provence. Seule éclaircie dans les nuages, avec ses deux buts en six matchs, le Minot de 20 ans espère que son club formateur arrivera à relancer la machine après la trêve internationale pour que Genesio puisse rester en place.
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Mdrrr.. Oh les cons, ça y est ils s'en sont rendus compte 😂

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