Genesio ça change de De Zerbi, un joueur de l'OM se lâche

On connaît tous la gestion des abo a marseille. Viens pas sur ce sujet. Après il y a aussi plus de passionés de foot à Paris, donc la demande est élevée et ils peuvent balancer des abo plus chers. La qualité du spectacle n'est pas la même non plus
On connaît tous la gestion
Tu préfères jean luc Reichmann ? 🤣 Je te l'ai deja dit : respecte toi
Le mec compare l'objectivité du classement de la L1 a un classement complètement subjectif qui tourne en sa faveur. Les ultras du PSG éteignent tous les stades où ils passent. Leur force : chanter en toute circonstance, y compris mené 2-0 ça continue.
Mdrrr.. Oh les cons, ça y est ils s'en sont rendus compte 😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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