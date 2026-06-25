L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

OM25 juin , 17:45
parGuillaume Conte
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Après la fin du contrat de naming avec Orange, le Stade Vélodrome cherchait son nouveau nom. Ce ne sera pas CMA-CGM, ni Revolut, puisque c’est le Caisse d’Epargne qui a signé un accord ce jeudi pour le naming du Vélodrome, dévoile RMC.
Orange avait associé son nom au Stade Vélodrome depuis 10 ans, un contrat signé par Stéphane Richard à l'époque, quand il était dirigeant de l'entreprise de télécommunications. Désormais président de l'OM, l'homme d'affaire a trouvé un terrain d'entente avec la Caisse d'Epargne pour un nouvel engagement longue durée. L'antenne de la banque régionale opère en Provence, mais aussi en Corse, dans les Alpes et en outre-Mer.
Un contrat pour une durée de sept ans a été signé, d'un montant légèrement supérieur à celui qui a été signé avec Orange à l'époque. Ce sera donc un peu mieux que les 2,5 millions d'euros générés précédemment pour les caisses du club.

Le nouveau Vélodrome prêt pour la reprise

Les nouveaux détenteurs du naming du Vélodrome travaillent déjà sur le logo du Stade, qui sera forcément aux couleurs de la banque régionale, c'est à dire noir et rouge. La nouvelle façade devrait être prête pour la reprise de la Ligue 1, dans la dernière semaine d'août.
Le stade où évolue l'OM s'appellera donc officiellement le CEPAC Vélodrome pour les sept prochaines années. La banque du Sud de la France est aux côtés du club olympien depuis désormais plus de 40 ans, et avait franchi en cap en 2022 en soutenant l'équipe féminine.
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Derniers commentaires

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

Sérieux ?! Le CEPAC a de l'argent a balancer comme ça ? En même temps leur siège place d'Estrangin à Marseille avec leurs salons privés pour déjeuner avec des serveurs en livrée, ça montre bien qu'ils ne savent plus quoi faire du pognon des livrets A à la CEPAC 😅

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

Se fut ma première pensée...

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My god, qui a touché à la mise en page ?? Faut scroller pr trouver la section : écrire un commentaire.

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