L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

Après la fin du contrat de naming avec Orange, le Stade Vélodrome cherchait son nouveau nom. Ce ne sera pas CMA-CGM, ni Revolut, puisque c’est le Caisse d’Epargne qui a signé un accord ce jeudi pour le naming du Vélodrome, dévoile RMC.

Orange avait associé son nom au Stade Vélodrome depuis 10 ans, un contrat signé par Stéphane Richard à l'époque, quand il était dirigeant de l'entreprise de télécommunications. Désormais président de l'OM , l'homme d'affaire a trouvé un terrain d'entente avec la Caisse d'Epargne pour un nouvel engagement longue durée. L'antenne de la banque régionale opère en Provence, mais aussi en Corse, dans les Alpes et en outre-Mer.

Un contrat pour une durée de sept ans a été signé, d'un montant légèrement supérieur à celui qui a été signé avec Orange à l'époque. Ce sera donc un peu mieux que les 2,5 millions d'euros générés précédemment pour les caisses du club.

Le nouveau Vélodrome prêt pour la reprise

Les nouveaux détenteurs du naming du Vélodrome travaillent déjà sur le logo du Stade, qui sera forcément aux couleurs de la banque régionale, c'est à dire noir et rouge. La nouvelle façade devrait être prête pour la reprise de la Ligue 1 , dans la dernière semaine d'août.

Le stade où évolue l'OM s'appellera donc officiellement le CEPAC Vélodrome pour les sept prochaines années. La banque du Sud de la France est aux côtés du club olympien depuis désormais plus de 40 ans, et avait franchi en cap en 2022 en soutenant l'équipe féminine.