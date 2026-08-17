OM : L'agent d'un attaquant international sort du silence

Depuis quelques heures, la rumeur évoque un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Petar Ratkov, l'avant-centre international serbe de la Lazio. L'agent du joueur est intervenu.

A l'heure où l'OM n'a recruté aucun joueur et n'aura probablement pas l'occasion de le faire avant vendredi soir, date du premier match de Marseille en Ligue 1, les rumeurs s'intensifient concernant des renforts susceptibles de débarquer dans la cité phocéenne dans les ultimes instants du mercato d'été. Ces derniers jours, le nom de Petar Ratkov, arrivé en janvier dernier à la Lazio en provenance du RB Salzbourg, a été évoqué en Italie et désormais en France. Âgé de 22 ans, le joueur formé au TSC Backa Topola compte trois sélections avec l'équipe nationale de Serbie, et son profil pourrait coller avec les exigences de l'OM, d'autant qu'il est désormais valorisé à 9 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cependant, l'agent de Petar Ratkov a clairement fait savoir ce qu'il en était des supposées relations avec l'Olympique de Marseille.

Une piste en moins pour l'OM

Interrogé par le compte La Minute OM, le représentant de l'avant-centre de la Lazio a été, il n'y a aucune discussion en cours entre Petar Ratkov, le club italien et l'Olympique de Marseille. Cette rumeur est donc totalement infondée et à ce stade du mercato, l'attaquant serbe ne rejoindra pas l'OM cette saison. Nello Paolo, le journaliste italien, qui avait lancé cette rumeur sur l'intérêt de Marseille pour Ratkov, n'a pas réagi à cette réponse de l'agent du joueur, qui dément tout contact.

Du côté de l'OM, si Paixao et Amine Gouiri restent cet été, on voit mal le club phocéen, qui est près de ses sous, faire des dépenses d'ici le 31 août. Mais effectivement, si l'un des deux devait faire ses valises, alors Grégory Lorenzi devra trouver du renfort dans un secteur impacté en début de mercato par les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood.