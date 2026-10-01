EdF : Zidane envoie un message à Désiré Doué

EdF : Zidane envoie un message à Désiré Doué

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Zinedine Zidane a eu un mot pour Désiré Doué dans sa conférence de presse avant l'Italie. Le joueur du PSG ne doit pas trop s'éparpiller, et jouer dans sa meilleure position quand il est en équipe nationale.
Nouveau grand moment d’émotion pour Zinedine Zidane, qui a retrouvé le Stade de France en tant qu’acteur majeur des Bleus. Ce vendredi soir, il accueillera l’Italie pour continuer son parcours parfait avec la France en Ligue des Nations, dans une enceinte qui lui a permis d’être sacré champion du monde, et contre un adversaire qu’il peut qualifier de meilleur ennemi.
Mais malgré quelques questions sur ce passé glorieux et parfois tortueux, Zidane a rapidement repris ses habits de sélectionneur pour envoyer des messages. S’il a parfois été soupçonné de s’inspirer de Luis Enrique pour certains principes, Zizou a bien fait comprendre que la polyvalence des joueurs avait ses limites. Pour Désiré Doué, très intéressant sur l’animation côté droit contre la Belgique, il est l’heure que le joueur du PSG se fixe au poste où il est le meilleur.

Zidane veut voir Doué à son poste fort

« Quel poste ? On verra. Polyvalent, je n'aime pas trop ce mot. Le joueur doit pouvoir s'exprimer dans sa position. En équipe nationale, il faut jouer dans sa meilleure position. En club, cela semble moins grave de le voir jouer différemment. Désiré, en même temps, il peut bien jouer dans deux ou trois positions », a reconnu Zinedine Zidane, qui sait qu’un joueur brillant peut aussi s’adapter aux demandes de son entraineur. Mais après sa performance face à la Belgique, nul doute que Désiré Doué a marqué des points pour être un titulaire chez les Bleus s’il maintient ce niveau de performance.
Devant le nombre de joueurs offensifs à sa disposition, Luis Enrique a été tenté de mettre l’ancien rennais dans le milieu à trois, mais ce n’est pour le moment pas la vision préférée de Zidane concernant l’attaquant du PSG. Un nouvel élément de réponse sera donné ce vendredi, avec la volonté du sélectionneur d’entamer ce match à domicile contre l’Italie avec la meilleure équipe possible très certainement.

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