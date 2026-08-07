« Le top club français c’est l’OM », Adidas bouscule le PSG

« Le top club français c’est l’OM », Adidas bouscule le PSG

OM07 août , 11:30
parClaude Dautel
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A partir de la saison 2028-2029, Adidas redeviendra l'équipementier de l'OM, qui a actuellement un contrat avec Puma. Une décision qui n'a pas été difficile à prendre pour la marque aux trois bandes.
Au moment où l'Olympique de Marseille traverse une vraie tempête, les bonnes nouvelles sont rares, mais l'annonce mercredi du retour d'Adidas comme équipementier du club de Frank McCourt dans deux ans en fait partie. Cela confirme que malgré tout, l'OM est toujours très attractif et qu'une marque mondiale comme Adidas ne peut pas tourner le dos très longtemps au club phocéen, dont la firme chère à Bernard Tapie s'était éloignée suite au contrat signé avec Puma. Il va désormais falloir attendre deux ans pour savoir comment Adidas va habiller les joueurs de l'Olympique de Marseille. Tout cela dans un contrat estimé par l'Agence France Presse à près du double de celui de Puma, soit entre 40 et 50 millions d'euros par saison. Dans La Provence, Cyril Astier, ancien responsable du marketing de l’OM chez Adidas, applaudit ce deal.

L'OM seul rival du PSG en matière de marketing

Car pour lui, l'Olympique de Marseille est ce qu'il se fait de mieux en France en matière de marketing et de merchandising. « Pour une marque, il faut avoir le club fort du pays. Aujourd’hui, en France, c’est le PSG (Nike), parce qu’ils sont forts sportivement. Mais pour un équipementier, ce qui va être important aussi, ce sont les produits dérivés, le chiffre d’affaires qu’il va pouvoir dégager, l’histoire qu’il va pouvoir raconter, toute la communication… Et pour ça, il n’y a pas meilleur club que l’OM. En France, si tu n’as pas le PSG ou l’OM, c’est dur d’exister. Il leur fallait un top club français, et aujourd’hui, le top club français, c’est l’Olympique de Marseille », explique Cyril Astier.
Si à l'international, le Paris Saint-Germain est très loin devant en matière de vente de maillots, on parle de plus de 2,5 millions de maillots vendus, en France, l'Olympique de Marseille ne serait pas si éloigné que cela des champions d'Europe. Même si les chiffres sont confidentiels, ces cabinets spécialisés évoquent 400.000 à 500.000 maillots écoulés en France pour le PSG contre 300.000 pour l'OM. Cependant, le deuxième titre européen pourrait avoir creusé cet écart. En attendant, faute de pouvoir s'offrir le Paris Saint-Germain, en contrat longue durée avec Nike, Adidas a mis le paquet pour Marseille dont personne ne peut nier la popularité, même si le club phocéen ne gagne plus aucun trophée.

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Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

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Si ça se fait à ce prix là, bravo!

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Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

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C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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