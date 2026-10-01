Khaldoon Al Mubarak City

Vente de Manchester City, c'est inévitable

Premier League
parAlexis Rose
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Plongé dans une énorme tempête depuis quelques jours, la direction émiratie de Manchester City pourrait se retrouver dans l’obligation de vendre son club, selon Jamie Carragher.
Souvent critiqué pour sa gestion étatique sans aucune limite financière, Manchester City est tombé de très haut. Puisque cette semaine, le club des Citizens a été reconnu coupable de 114 infractions financières aux règles de régulation de la Premier League. Entre 2009 et 2018, le club mancunien a enfreint le règlement du championnat anglais en ne fournissant pas les bonnes informations ni le détail des paiements versés aux joueurs et aux entraîneurs. De plus, Man City est également coupable d’avoir enfreint le règlement de l'UEFA sur le fair-play financier et les règles de la ligue en matière de rentabilité et de viabilité.

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Si la direction émiratie conteste toutes les allégations, Man City risque de très grosses sanctions. Ce qui n’est pas vraiment juste pour le club en lui-même, sachant que pour Jamie Carragher, ce sont plutôt les propriétaires des Citizens, à savoir le Newton Investment and Development LLC de Khaldoon Al Mubarak, qui sont à sanctionner. Pour l’ancien joueur de Liverpool, les Emiratis vont être dans l’obligation de vendre le club pour faire cesser la controverse, qui ne disparaîtra de toute façon jamais tant qu’ils resteront aux commandes du club anglais.

« Tout ça est complètement retombé comme un boomerang »

« Je ne vois pas comment les propriétaires peuvent continuer. Je pense simplement que la tâche de tout ça, à quel point c’est énorme et depuis combien de temps ça dure, le fait qu’ils soient si enracinés dans leur point de vue, tant que ces propriétaires seront là, ils entacheront toujours le club. Ce n’est pas Man City, le club. Ce sont les propriétaires pour moi. Ce sont les propriétaires qui ont fait ça à Manchester City. Ça ne disparaîtra jamais, tant que ces propriétaires seront là. Les raisons pour lesquelles ces gens ont acheté Man City, c’était pour des raisons de relations publiques, pas pour gagner de l’argent. C’était du sportswashing, c’est tout ce qui comptait. Et maintenant, tout ça est complètement retombé comme un boomerang », a lancé, dans l’émission The Overlap, Jamie Carragher, qui estime que les propriétaires émiratis n’ont plus rien à gagner en restant à Manchester City, surtout en cette période de crise.
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Derniers commentaires

Dembélé Ballon d’Or, le PSG a rencontré les jurés

Tu es juste un anti psg tu es pas objectif ....mbappé soulier d or ok mais il monte pas le niveau de son club ...la preuve avant lui le réal gagnait mais avec lui.....NON .

Dembélé Ballon d’Or, le PSG a rencontré les jurés

Non... pas du tout. Tu n'as qu'à voir ses stats... mais assis toi d'abord. Mdr

Dembélé Ballon d’Or, le PSG a rencontré les jurés

Derrière lui ???? Yamal rodri non ils sont devant ...et krava très loin devant ... m bappe c est pas benzema au réal.....

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Va lire le rapport de Mediapart !!!! PSG a fait la même chose que city… préparez vous !!!! Ton club gagne des titres par la corruption !

Vente de Manchester City, c'est inévitable

Ils peuvent se rapprocher de McCourt.😊

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