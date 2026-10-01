Vente de Manchester City, c'est inévitable

Plongé dans une énorme tempête depuis quelques jours, la direction émiratie de Manchester City pourrait se retrouver dans l’obligation de vendre son club, selon Jamie Carragher.

Souvent critiqué pour sa gestion étatique sans aucune limite financière, Manchester City est tombé de très haut. Puisque cette semaine, le club des Citizens a été reconnu coupable de 114 infractions financières aux règles de régulation de la Premier League . Entre 2009 et 2018, le club mancunien a enfreint le règlement du championnat anglais en ne fournissant pas les bonnes informations ni le détail des paiements versés aux joueurs et aux entraîneurs. De plus, Man City est également coupable d’avoir enfreint le règlement de l'UEFA sur le fair-play financier et les règles de la ligue en matière de rentabilité et de viabilité.

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Si la direction émiratie conteste toutes les allégations, Man City risque de très grosses sanctions. Ce qui n’est pas vraiment juste pour le club en lui-même, sachant que pour Jamie Carragher, ce sont plutôt les propriétaires des Citizens, à savoir le Newton Investment and Development LLC de Khaldoon Al Mubarak, qui sont à sanctionner. Pour l’ancien joueur de Liverpool, les Emiratis vont être dans l’obligation de vendre le club pour faire cesser la controverse, qui ne disparaîtra de toute façon jamais tant qu’ils resteront aux commandes du club anglais.

« Tout ça est complètement retombé comme un boomerang »