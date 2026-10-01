A la ramasse à l’OL, il se défend six mois plus tard

Beaucoup plus en vue à Getafe ces derniers mois, Martin Satriano confirme un potentiel qu'il n'a pas pu montrer à Lyon la saison passée.

Tout n’a pas été réussi dans le mercato estival de l’OL en 2025, qui a pourtant provoqué les louanges des observateurs. Il y a eu un achat de dernière minute quand Georges Mikautadze a fini par rejoindre Villarreal alors que l’attaquant géorgien voulait rester dans le Rhône. En conséquence, Matthieu Louis-Jean a fait signer Martin Satriano, qui sortait d’une saison décevante à Lens, dans un prêt avec option d’achat obligatoire.

L'OL n'a pas vu le vrai Satriano

L’Uruguayen, qui pendant quelques années fut considéré comme un attaquant très prometteur, n’a pas vraiment répondu aux attentes à l’OL. Cela malgré une évidente bonne volonté. Beaucoup plus à son aise depuis qu’il a rejoint Getafe, l’ancien de l’Inter Milan ou du Stade Brestois est revenu sur son passage à Lyon, et se donne quelques excuses pour ses performances très moyennes, notamment devant le but.