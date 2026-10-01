A la ramasse à l’OL, il se défend six mois plus tard

A la ramasse à l’OL, il se défend six mois plus tard

OL
parGuillaume Conte
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Beaucoup plus en vue à Getafe ces derniers mois, Martin Satriano confirme un potentiel qu'il n'a pas pu montrer à Lyon la saison passée.
Tout n’a pas été réussi dans le mercato estival de l’OL en 2025, qui a pourtant provoqué les louanges des observateurs. Il y a eu un achat de dernière minute quand Georges Mikautadze a fini par rejoindre Villarreal alors que l’attaquant géorgien voulait rester dans le Rhône. En conséquence, Matthieu Louis-Jean a fait signer Martin Satriano, qui sortait d’une saison décevante à Lens, dans un prêt avec option d’achat obligatoire.

L'OL n'a pas vu le vrai Satriano

L’Uruguayen, qui pendant quelques années fut considéré comme un attaquant très prometteur, n’a pas vraiment répondu aux attentes à l’OL. Cela malgré une évidente bonne volonté. Beaucoup plus à son aise depuis qu’il a rejoint Getafe, l’ancien de l’Inter Milan ou du Stade Brestois est revenu sur son passage à Lyon, et se donne quelques excuses pour ses performances très moyennes, notamment devant le but.
« Je suis allé à Lyon parce que je me suis dit que c’était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Lyon jouait aussi la Ligue Europa. Lyon est un très grand club, c’est difficile de dire non. C’est pour ça que je suis venu. Ça me fait un peu de peine de ne pas avoir pu être à 100% physiquement, mais j’ai pris du plaisir. Jouer dans ce stade magnifique, pour un grand club, Lyon est un géant en France et en Europe. J’ai pris du plaisir et je serai toujours reconnaissant envers le club et les supporters qui m’ont toujours soutenu », a livré à Top Mercato Martin Satriano, dont les propos feront certainement chaud au coeur des supporters. Des supporters qui n’auront rien à lui reprocher, l’Uruguayen ayant clairement tout donné quand il portait le maillot lyonnais, même si cela n’a pas été suffisant pour empêcher son départ dès le mois de janvier du côté de Getafe. Une aventure à Madrid qui lui convient désormais beaucoup mieux.

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