OL : Un départ inattendu, Fonseca prend la parole

OL : Un départ inattendu, Fonseca prend la parole

OL16 juil. , 14:30
parGuillaume Conte
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L'OL s'attend à être attaqué sur plusieurs joueurs cet été. Mais Paulo Fonseca a pris la parole pour démentir un possible départ de l'un de ses joueurs, Malick Fofana.
Parti très fort lors de ce mercato, l’Olympique Lyonnais marque légitimement une petite pause pour préparer la suite. Paulo Fonseca veut un avant-centre, mais il faudra peut-être un départ majeur pour financer cette arrivée. Les regards se tournent vers des joueurs indésirables, mais des éléments comme Tessmann, Mangala ou Caleta-Car n’ont absolument aucune touche sérieuse.

Paulo Fonseca met les choses au clair

La presse étrangère s’est emballée ce mercredi en voyant que Malick Fofana n’était pas dans l’équipe alignée par Paulo Fonseca, alors qu’il devait normalement jouer quelques minutes. Les raisons médicales de sa rechute de sa blessure à la cheville n’étaient pas encore connues et son transfert a été annoncé comme possible. Il faut dire que le Diable Rouge, en raison de son talent évident et de sa marge de progression, conserve toujours une belle cote de popularité de l’autre côté de la Manche.

Fofana, une longue absence redoutée

Mais qui pourrait acheter un joueur qui sort d’une saison blanche, et peine à revenir à un niveau correct ? Et surtout à quel montant ? L’entraîneur de l’OL a mis un terme au débat en prenant la parole pour nier totalement toute idée de départ de Fofana, confirmant qu’il s’agissait bien d’un problème physique.

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« Je sais que beaucoup de personnes parlent de Malick parce que les personnes pensent qu’il ne joue pas pour le vendre. C’est pas vrai. Il sera avec nous cette saison. Son absence aujourd'hui est uniquement liée à sa condition physique », a prévenu le technicien lyonnais, qui ne joue pas vraiment au bluff dans cette histoire. L’OL espérerait certainement pouvoir compter sur un Malick Fofana à 100 % et qui ferait saliver les clubs de Premier League. Vue ses problèmes physiques à répétition, cela a de grandes chances de ne pas être le cas pour cet été, surtout qu’une indisponibilité de plusieurs mois est crainte pour l’ancien de La Gantoise.
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