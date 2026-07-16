Bon débarras, la France retourne sa veste sur Deschamps

Un temps complimenté pour ses intentions offensives, Didier Deschamps voit sa cote chuter à nouveau. Le sélectionneur de l’équipe de France n’est plus du tout regretté après la défaite contre l’Espagne (2-0) en demi-finales du Mondial.

Les éloges n’ont pas duré très longtemps. Pendant que l’équipe de France avançait tranquillement dans son parcours au Mondial 2026 , Didier Deschamps était épargné. Mieux, le sélectionneur des Bleus profitait enfin de commentaires agréables à son sujet. Certains commençaient même à regretter son départ en fin de contrat au terme de la compétition. Mais ça, c’était avant la leçon infligée par l’Espagne en demi-finales mardi. Cette déroute a immédiatement incité les observateurs à retourner leur veste, notamment sur le plateau de la chaîne L’Equipe.

« Il a pioché dans le logiciel du Real Madrid, a dénoncé le journaliste Dave Appadoo. C'est-à-dire que tu alignes des attaquants, tu n'as absolument pas de plan de jeu et vas-y comme je te pousse, vous vous débrouillez. Tu as mis quatre attaquants donc ça veut dire que tu construis quelques chose d'offensif… Mais pas du tout ! Tu as mis quatre attaquants parce que tu as quatre attaquants formidables. »

D’après le spécialiste de France Football, le sélectionneur n’a rien mis en place. Et c’est aussi ce que lui reproche Kevin Diaz, cette fois au niveau de la formation. « J'en veux depuis le début à Didier Deschamps, a lâché le chroniqueur de RMC. Il a été sélectionneur pendant 14 ans et il ne s'est jamais impliqué sur la formation et la DTN (direction technique nationale) en France. » Résultat, son bilan est jugé négatif avec un seul trophée majeur remporté, à savoir la Coupe du monde 2018.

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« Donc "le plus grand sélectionneur de l’histoire des Bleus" n’aura remporté un seul grand tournoi en sept tentatives, a ironisé le journaliste du Parisien Julien Huët. On ne me fera jamais croire qu’un autre sélectionneur n’aurait pas pu faire au moins aussi bien avec un tel vivier pendant 14 ans. » On ignore si son successeur restera aussi longtemps. En tout cas, Zinedine Zidane est de nouveau attendu avec impatience.