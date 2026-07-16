Une pépite mondiale, le premier gros coup de l’OM ?

Une pépite mondiale, le premier gros coup de l’OM ?

OM16 juil. , 13:30
parGuillaume Conte
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Très limité sur ses initiatives au mercato, l'OM entend bien frapper fort avec le recrutement de Mauro Furtado, jeune portugais très prometteur en défense.
L’Olympique de Marseille ne peut plus attirer des joueurs confirmés cet été. Il va falloir ruser, à l’image de ce qu’a fait l’OL l’été dernier, en flairant les bons coups à bas prix. Une première cible en ce sens est dévoilée par la presse italienne, avec la volonté de recruter Mauro Furtado (à gauche sur la photo).
Il s’agit d’un grand espoir du football portugais, vainqueur de l’Euro U17 et de la Coupe du monde de sa catégorie dans la foulée. Ce défenseur central, gaucher, est en fin de contrat dans un an au Benfica Lisbonne, et ne veut pas prolonger. Son départ est donc envisagé pour cet été. Le média Sassuolo News affirme ainsi que le club de Sassuolo pense très fort à lui, mais n’est pas le premier sur le coup avec la présence de l’OM et de Strasbourg.

Furtado ne veut pas prolonger à Benfica

Le montant de son transfert serait forcément faible, car Mauro Furtado aura tout juste 18 ans le 30 juillet prochain, et ne possède pas encore une valeur marchande très élevée, surtout avec son contrat se terminant dans un an.
L’OM planche en tout cas sur un recrutement de ce type, alors que la défense centrale sera l’un des nombreux chantiers cet été, avec le départ de Benjamin Pavard, et celui encore possible de Nayef Aguerd. Pour le moment, le jeune portugais ne compte aucun match en Liga portugaise, lu qui évolue avec les espoirs du club de Lisbonne cette saison.
Un recrutement qui ne mettrait donc pas en danger les finances marseillaises, en grande souffrance actuellement. Même s’il s’agit d’un joueur qui n’a pas encore connu une seule rencontre de haut niveau, avec donc le risque de l’exposer trop tôt, tant les attentes risquent d’être énormes si l’OM va au bout de cette première piste au mercato.
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