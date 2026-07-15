OM : Aubameyang n'est pas dans l'avion, il change de destination

Annoncé comme proche du club turc de Corum, Pïerre-Emerick Aubameyang va bien quitter l'OM. Mais l'attaquant international de 37 ans n'ira pas en Turquie. C'est en Espagne qu'il va se lancer dans un dernier challenge.

L'Equipe. Plutôt que le championnat de Turquie, Pierre-Emerick Aubameyang va mettre le cap sur la Après Mason Greenwood qui a officiellement signé avec Fenerbahçe , c'est un deuxième attaquant de prestige qui va quitter l'Olympique de Marseille avant la fin de la semaine. En effet, comme attendu, Pierre-Emerick Aubameyang n'ira pas au bout de son contrat un an après son retour surprise à l'OM. Cependant, alors que depuis quelques jours le club de Corum, qui vient d'être promu en D1 turque, laissait entendre qu'il avait un accord avec l'international gabonais, ce dernier a fait un tout autre choix, révèle ce mercredi. Plutôt que le championnat de Turquie, Pierre-Emerick Aubameyang va mettre le cap sur la Liga

Aubameyang préfère l'Espagne à la Turquie

Le quotidien sportif affirme que Pierre-Emerick Aubameyang va rejoindre un club du championnat d'Espagne, même si l'identité de l'équipe concernée n'est pas citée. Cependant tout indique qu’il s’agit du Deportivo La Corogne.

L'attaquant a validé cette piste et les dirigeants de l'Olympique de Marseille auraient même déjà bouclé un accord avec leurs homologues espagnols. Pour obtenir la signature du joueur de l'OM, le club de Liga a donné son accord pour un transfert de 1,5 million d'euros. Sur le papier, cela ne semble pas énorme, mais Aubameyang avait un très gros salaire à l'Olympique de Marseille. En effet, pour le faire revenir d'Arabie saoudite en 2025, Pablo Longoria avait accepté de verser 4,2 millions d'euros par saison à son attaquant. Une somme qu'Aubameyang ne touchera pas en Espagne, même si Corum lui offrait 300.000 euros par mois.

Les choses devraient rapidement bouger, puisque l'attaquant est attendu par son nouveau avant la fin de la semaine. Il ne partira donc pas ce mercredi en Côte d’Ivoire pour la tournée de pré-saison que l'Olympique de Marseille effectuera dans ce pays dans le cadre d'un accord commercial. Un accord qui arrive à son terme cette année, mais que Stéphane Richard souhaite prolonger.