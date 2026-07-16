Ferran Torres au PSG, le prix du transfert est connu
Ferran Torres

Ferran Torres au PSG, le prix du transfert est connu

PSG16 juil. , 15:00
parEric Bethsy
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Convoité à la demande de l’entraîneur Luis Enrique, Ferran Torres pourrait signer au Paris Saint-Germain cet été. La presse catalane pressent le départ de l’attaquant du FC Barcelone et donne déjà une estimation du prix de son transfert éventuel.
Loin d’être en position de force, le FC Barcelone ne se laisse pas faire. Le champion d’Espagne ne parvient pas à trouver un accord avec Ferran Torres alors que son contrat expire l’année prochaine. Mais pas question pour les Catalans de céder à la panique. Malgré la perspective de perdre l’international espagnol libre en 2027, le président Joan Laporta refuse de laisser le champ libre au Paris Saint-Germain.

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« J’ai eu vent de quelque chose à ce sujet, mais nous n’en avons pas la confirmation, a récemment réagi le dirigeant. C'est un joueur du Barça. » Le géant de Liga reste évidemment prêt à transférer son attaquant, du moins à condition de récupérer 50 millions d’euros selon le prix relayé dans les médias locaux. Pour racheter une dernière année de contrat, le montant est jugé beaucoup trop élevé au sein du Paris Saint-Germain. Mais le journaliste de Sport David Bernabeu s’attend à un deal proche de la somme exigée.
« Le club ne sait rien à propos d'une offre du Paris Saint-Germain, a indiqué l’observateur des Blaugrana. Les discussions entre le Paris Saint-Germain et Ferran Torres sont sur la bonne voie. Le plus probable, c'est que Ferran Torres finisse par signer au Paris Saint-Germain, et que le Barça et Paris doivent trouver un accord. Je pense que le Barça ne laissera pas Ferran Torres partir pour moins de 40 millions d'euros. On serait dans une fourchette entre les 40 et 45 millions d'euros, et c'est à peu près ce que le Paris Saint-Germain proposera au mieux selon moi. » Une estimation plutôt optimiste étant donné la situation du Barça.
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