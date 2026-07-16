Officiel : Mandi quitte le LOSC pour un club étonnant

TV : Angleterre - Argentine, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Encore une fois tu essaies de dévier. Elle a eu lieu quand ton expulsion crétin des Alpes? Mais relis toi analphabète. Cherche un synonyme de pronostic, et tu auras l'air moins con. Et tu oses insulter en plus. Tu oses, tu oses et tu oses encore. Ta bêtise est au niveau de ton orgueil, exagérément disproportionnée.