EdF : Saliba a mis sa carrière en danger

Diminué par des douleurs au dos depuis plusieurs mois, William Saliba a fini par céder contre l’Espagne mardi. Le défenseur central de l’équipe de France a de quoi s’inquiéter pour la saison prochaine, et plus généralement pour la suite de sa carrière.

Je n'en peux plus, mon dos est mort », a-t-il avoué à son coéquipier Dayot Upamecano, avant d’être remplacé par Maxence Lacroix. Ce coup du sort devait bien finir par arriver. Bien avant le début du Mondial, le Gunner d’Arsenal serrait déjà les dents et suivait un protocole particulier pour rester à la disposition du manager Mikel Arteta. C’en était trop pour William Saliba. Après plusieurs mois de souffrance, le défenseur central de l’équipe de France a fini par dire stop en pleine demi-finale de Coupe du monde. Le Français n’a pas pu aller au-delà des 30 minutes face à l’Espagne. «», a-t-il avoué à son coéquipier Dayot Upamecano, avant d’être remplacé par Maxence Lacroix. Ce coup du sort devait bien finir par arriver. Bien avant le début du Mondial, le Gunner d’Arsenal serrait déjà les dents et suivait un protocole particulier pour rester à la disposition du manager Mikel Arteta.

En résumé, William Saliba était ménagé entre les matchs et ne s’entraînait jamais au lendemain des rencontres. C’est avec ces mêmes habitudes et des antidouleurs que le staff tricolore espérait garder le défenseur central en état de jouer. Dans un premier temps, le programme a porté ses fruits puisque William Saliba, seulement laissé au repos contre la Norvège dans le match le moins important, a disputé toutes les autres parties dans la compétition. Didier Deschamps se montrait particulièrement rassurant lorsqu’il était interrogé par les médias sur la santé de son cadre.

Arsenal s'attend au pire

Probablement informé par le staff médical, le sélectionneur des Bleus savait pourtant que le risque devenait de plus en plus important avec le stress et les sprints imposés par les adversaires. De quoi s’interroger sur le choix du technicien qui peut avoir de lourdes conséquences pour la suite de la carrière de l’ancien Marseillais. Désormais, William Saliba doit décider du traitement à suivre, sachant qu’une opération semble probable. Les Gunners se préparent d’ailleurs à une absence de quatre à cinq mois pour celui qui souffre de douleurs au dos depuis son adolescence.