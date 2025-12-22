ICONSPORT_277983_0419

OL : Angers déchire l'offre pour Abdelli et crie au scandale

OL22 déc. , 10:20
parCorentin Facy
L’OL s’est lancé dans la course à la signature d’Himad Abdelli, en fin de contrat avec Angers en juin prochain. Mais le SCO n’a pas l’intention de lâcher son international algérien pour seulement 1 million d’euros.
L’Olympique Lyonnais a l’intention de frapper un joli coup sur le marché des transferts cet hiver. Avec la signature en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid… mais pas uniquement. Le club rhodanien s’est également mis en tête de s’attacher les services d’Himad Abdelli afin de renforcer son milieu de terrain et anticiper un possible départ de Tanner Tessmann ou de Tyler Morton dans les six mois à venir. L’international algérien fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis le début de la saison et il présente l’avantage d’être en fin de contrat en juin 2026.
Pour l’OL, il existe donc une réelle opportunité de le recruter à moindre coût. Le joueur de 26 ans, qui est parti disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie, est de son côté emballé à l’idée de passer un cap dans sa carrière en s’engageant en faveur de Lyon. Matthieu Louis-Jean est à la baguette et tente de convaincre Angers de lâcher son meilleur joueur pour seulement 1 million d’euros, une somme très faible qui s’explique par la situation contractuelle d’Himad Abdelli.

Angers ne veut pas brader Abdelli cet hiver

Rafler la mise en investissant si peu est toutefois hautement improbable selon Mohamed Toubache-Ter, qui a expliqué sur X que le SCO n’avait aucunement l’intention de lâcher Himad Abdelli pour une somme si dérisoire. « Angers veut absolument conserver Himad Abdelli… préférant avoir 0€ en juin prochain mais se maintenir largement en Ligue 1. Le 1 ME a fait sourire en Anjou… surtout que la CAN 2025 pourra réveiller certains clubs si le concerné joue. On peut pas dire que le joueur a la tête ailleurs vu ses performances avec Angers » a publié sur X l’insider, ajoutant que pour l’heure, aucune négociation n’était en cours entre Angers et Himad Abdelli pour une prolongation.

Si le SCO souhaite conserver le joueur, cela signifiera donc que l’international algérien devrait quitter le club pour zéro euro en juin prochain. L’OL pourrait de nouveau se manifester pour tenter de le faire venir gratuitement. Mais à priori, les Gones aimeraient récupérer Abdelli dès cet hiver. Pour cela, ils devront donc certainement revenir à la charge avec une offre nettement supérieure pour faire douter la direction angevine.
