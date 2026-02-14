ICONSPORT_339185_0130

Ita : L'Inter vire la Juve de la course au titre

Serie A14 févr. , 22:55
parMehdi Lunay
25e journée de Serie A
Stadio Giuseppe-Meazza
Inter-Juventus 3-2
Buts : Cambiaso (17e csc), Esposito (76e), Zielinski (90e) pour l'Inter ; Cambiaso (26e), Locatelli (83e) pour la Juve
Exclusion : P.Kalulu (42e) pour la Juve

14 février 2026 à 20:45
Inter
Cambiaso17'(og)Esposito76'Zieliński90'
3
2
Juventus
Cambiaso26'Locatelli83'
0
