Ita : L'Inter vire la Juve de la course au titre

@ Marcel : Il n'a sûrement pas compris de quoi tu parles.^^
Très bon match de sa part. Qu'il garde ce niveau.
Oui mais Lille ils vont mal aussi ils sont loin derrière Marseille
Oui mais la 4 ème place est synonyme de la LDC
Et pourtant les stats parle d elle même
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
😱 | Mais quel match !! Piotr Zieliński marque le but de la victoire dans les dernières secondes du temps réglementaire !💥 🇵🇱 #InterJuventus Suivez la rencontre en direct ici : bit.ly/4mtV7NX ! 📲