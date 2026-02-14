ICONSPORT_339231_0192

Esp : Le Real brille sans Kylian Mbappé

Liga14 févr. , 23:05
parCorentin Facy
0
24e journée de Liga
Santiago Bernabeu
Real Madrid - Real Sociedad : 4-1
Buts : Garcia (6e), Vinicius (25e sp, 48e sp) et Valverde (31e) pour le Real
0
