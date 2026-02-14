PSG : Al-Khelaïfi tout puissant, Le Havre balance tout

Comme d’autres président de Ligue 1, Jean-Michel Roussier a partagé son inquiétude sur la situation du football français. Le patron du Havre s’interroge sur l’influence de son homologue du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi.

Des épisodes comme ça ne font que confirmer qu’on marche complètement sur la tête, a regretté le patron du Havre contacté par Le Figaro. (…) Je m’étonne et je crains que beaucoup tirent dans le mauvais sens. » Parmi ces opposants, Jean-Michel Roussier pense notamment au C’est terminé pour Nicolas De Tavernost. Après l’échec dans la course aux droits TV du Mondial 2026, le président de LFP Media a décidé de claquer la porte. Le dirigeant ne s’estimait plus en mesure de mener le développement de Ligue 1+ malgré le soutien de Jean-Michel Roussier au Havre. «, a regretté le patron du Havre contacté par Le Figaro.» Parmi ces opposants, Jean-Michel Roussier pense notamment au Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi.

Le dirigeant normand se montre cash sur l’influence du président de beIN Sports, lequel a chipé les droits du Mondial 2026. « Si Nasser Al-Khelaïfi est le patron du football français ? Oui, il l'est. Et je ne le dis d'aucune manière négative, a-t-il répondu. Il est le patron du football français parce qu'il est le patron du club champion d'Europe, parce qu'il est le patron de l'EFC, parce qu'il est au board de la FIFA, et présent à l'UEFA. » Aux côtés de ses homologues Frank McCourt (OM), Joseph Oughourlian (Lens) et Guillaume Cerutti (président du conseil d’administration de Rennes), le Havrais s’est également indigné à travers une tribune dans Le Monde.

Ils s'unissent contre NAK

« L’unité de propriété existant entre le club français le plus puissant, le PSG, et l’un des principaux diffuseurs audiovisuels, beIN Media Group, appelle une vigilance particulière de la part des pouvoirs publics et de l’Autorité de la concurrence. Il faut mettre notre secteur à l’abri de tout soupçon de conflit d’intérêts ou de distorsion concurrentielle. L’épisode récent vécu par Ligue 1+ a donné une illustration concrète du poison qu’une telle situation peut générer si des règles claires ne sont pas édictées », ont prévenu les dirigeants cités, persuadés que les multiples casquettes du Qatarien représentent un problème.