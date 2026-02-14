plus de 30 me rennes va rattraper sa boulette jeremy jacquet 1 389516

Jérémy Jacquet recalé, le PSG a préféré un flop

PSG14 févr. , 23:30
parEric Bethsy
Transféré à Liverpool, Jérémy Jacquet quittera le Stade Rennais cet été. Le défenseur central serait peut-être resté plus longtemps en Ligue 1 si le Paris Saint-Germain avait cru en son potentiel lorsqu’il évoluait encore en région parisienne.
C’est ce qui s’appelle avoir de l’œil, de la chance, ou un peu des deux. Ancien recruteur pour le Stade Rennais en région parisienne, Khaled Gaarba avait repéré le talent d’un certain Jérémy Jacquet chez les U13 du RC Joinville. « Quand je l’ai vu la première fois à Joinville, il n’y avait pas énormément de clubs sur lui », a confié le scout au quotidien Le Parisien. Car à l’époque, le défenseur central possédait certes des qualités athlétiques et une certaine aisance à la relance. Mais pas de quoi en faire un véritable phénomène à son âge. Du moins aux yeux du Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale avait effectivement observé Jérémy Jacquet à Joinville, sans se laisser convaincre. « Le PSG hésitait entre lui et Sékou Doucouré dont le profil était plus dans la philosophie de projection du club, a expliqué un ancien membre de la cellule de recrutement parisienne. Jacquet avait des qualités mais il semblait moins prêt techniquement. » C’est donc le Stade Rennais qui a profité de l’opportunité. Résultat, le club breton a formé une pépite transférée quelques années plus tard à Liverpool pour 72 millions d’euros bonus compris. De quoi nourrir des regrets au Paris Saint-Germain qui avait préféré miser sur Sékou Doucouré dont la carrière n’a pas connu la même trajectoire que celle du futur Red.
Trois ans avant la signature de Jérémy Jacquet à Rennes, l’autre défenseur central de Joinville avait rejoint le centre de formation de la capitale en 2016. Malgré quelques entraînements avec la bande à Kylian Mbappé et Lionel Messi, Sékou Doucouré ne percera pas au Paris Saint-Germain et passera professionnel au FC Nantes en 2024. Depuis, le jeune choisi par le Paris Saint-Germain compte trois matchs en Ligue 1 avec les Canaris, dont un seul cette saison. Preuve qu’il est très difficile de jauger le potentiel d’aussi jeunes joueurs.
Loading