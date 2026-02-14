ICONSPORT_339202_0096

L1 : Le Paris FC giflé, Lens prend les commandes

Ligue 114 févr. , 23:04
parMehdi Lunay
3
22e journée de Ligue 1
Stade Jean-Bouin
Paris FC-Lens 0-5
Buts : Saïd (24e, 38e), Thauvin (58e sp), R.Fofana (90e, 90e+5) pour Lens
Après le revers du PSG vendredi, Lens pouvait prendre la tête du championnat. L'occasion a été saisie avec une démonstration 5-0 au Paris FC.
Après le faux pas du PSG à Rennes, Lens avait une chance unique de reprendre la tête. Mais, le déplacement au Paris FC était piégeux sur le papier. Le PFC avait accroché l'OL et l'OM sur son terrain. Bousculé en début de match avec un énorme raté de Munetsi, Lens se faisait vite respecter. Said plaçait le Racing sur les bons rails avec un doublé dont une reprise en pleine lucarne. La seconde période était à sens unique ou presque. Les hommes de Pierre Sage tuaient tout suspense avec un troisième but sur penalty après une faute sur Abdulhamid. Les ballons pleuvaient littéralement dans la surface parisienne en fin de match.
Lens frappait le poteau, Odsonne Edouard ne cadrait pas une tête à courte distance. Cependant, Rayan Fofana était plus précis et enterrait le PFC par un doublé pour conclure le score à 5-0. Lens reprend la tête au PSG, deux semaines après l'avoir perdue, et a envoyé un message au champion d'Europe. Le Paris FC est 15e (22 points).

Ligue 1

14 février 2026 à 21:05
Paris
0
5
Match terminé
Lens
Saïd24'Saïd38'Thauvin58'Fofana90'Fofana90'
Remplacement
90
ENTRE
A. Sima
LensLens
SORT
F. Thauvin
LensLens
Remplacement
90
ENTRE
A. Masuaku
LensLens
SORT
M. Udol
LensLens
But
90
R. Fofana
LensLens
But
90
R. Fofana
LensLens
3
Ligue 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading