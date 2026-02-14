L1 : Le Paris FC giflé, Lens prend les commandes

22e journée de Ligue 1

Stade Jean-Bouin

Buts : Saïd (24e, 38e), Thauvin (58e sp), R.Fofana (90e, 90e+5) pour Lens

Après le revers du PSG vendredi, Lens pouvait prendre la tête du championnat. L'occasion a été saisie avec une démonstration 5-0 au Paris FC.

Après le faux pas du PSG à Rennes, Lens avait une chance unique de reprendre la tête. Mais, le déplacement au Paris FC était piégeux sur le papier. Le PFC avait accroché l'OL et l'OM sur son terrain. Bousculé en début de match avec un énorme raté de Munetsi, Lens se faisait vite respecter. Said plaçait le Racing sur les bons rails avec un doublé dont une reprise en pleine lucarne. La seconde période était à sens unique ou presque. Les hommes de Pierre Sage tuaient tout suspense avec un troisième but sur penalty après une faute sur Abdulhamid. Les ballons pleuvaient littéralement dans la surface parisienne en fin de match.

Lens frappait le poteau, Odsonne Edouard ne cadrait pas une tête à courte distance. Cependant, Rayan Fofana était plus précis et enterrait le PFC par un doublé pour conclure le score à 5-0. Lens reprend la tête au PSG, deux semaines après l'avoir perdue, et a envoyé un message au champion d'Europe. Le Paris FC est 15e (22 points).