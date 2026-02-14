Quinten Timber choque tout le monde après OM-Strasbourg

Malgré le match nul concédé dans les ultimes instants (2-2), l’OM peut tirer quelques points positifs du match face à Strasbourg. Parmi eux, la prestation XXL de Quinten Timber au milieu de terrain.

L’Olympique de Marseille peut avoir de gros regrets. Longtemps devant au score avec un avantage de 2-0 puis de 2-1, l’équipe de Jacques Abardonado a finalement concédé le match nul dans les dernières secondes face à Strasbourg. Deux points de plus de perdus qui risquent de coûter cher en fin de saison. Tout n’est pas à jeter néanmoins après ce match nul au Vélodrome et certains joueurs ont marqué des points. De retour en défense, Nayef Aguerd a été très costaud tandis qu’offensivement, le trio Gouiri - Aubameyang - Greenwood a lui aussi été performant.

Mais celui qui a le plus impressionné est sans conteste Quinten Timber. Titulaire depuis son arrivée en provenance du Feyenoord Rotterdam lors du mercato hivernal, l’international néerlandais a livré une performance très aboutie. Walid Acherchour est déjà conquis. « Timber apporte un vrai gap au mitard, de la serenite sans prendre de risques dans les zones faciles, une/deux touches, impact physique à la perte tout ça bizarrement avec souvent une nonchalance et un rythme lent » a analysé le consultant du Winamax FC. Son confrère Thomas Bonnavent, suppoter assumé de l’OM, est du même avis sur le milieu de terrain néerlandais.

Un match XXL de Quinten Timber

« J’aime beaucoup Timber. On a rapidement compris ses qualités, il ne surjoue jamais et c’est très souvent propre avec le ballon. Intelligent dans sa lecture sans ballon. Et dans un milieu à trois, il fait beauuuucoup de bien à Hojbjerg » analyse-t-il. De toute évidence, le futur entraîneur de l’OM pourra capitaliser sur l’apport de Quinten Timber, avec mais surtout sans le ballon tant l’ancien joueur du Feyenoord a récupéré beaucoup de ballons ce samedi face à Strasbourg.

« Timber est EXTRAORDINAIRE ça c’est du recrutement » ou encore « Comme prévu Timber relayeur gauche dans un milieu à 3 (c’est à dire pile à son poste et dans son registre) bah c’est trop trop fort » peut-on par ailleurs lire sur X. Un bon coup de la part de Medhi Benatia alors que dans le même temps, le recrutement d’Himad Abdelli interroge au vu de sa faible utilisation et de son entrée très discrète ce samedi face aux Alsaciens.