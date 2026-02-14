ICONSPORT_312883_0647

Quinten Timber choque tout le monde après OM-Strasbourg

OM14 févr. , 22:30
parCorentin Facy
2
Malgré le match nul concédé dans les ultimes instants (2-2), l’OM peut tirer quelques points positifs du match face à Strasbourg. Parmi eux, la prestation XXL de Quinten Timber au milieu de terrain.
L’Olympique de Marseille peut avoir de gros regrets. Longtemps devant au score avec un avantage de 2-0 puis de 2-1, l’équipe de Jacques Abardonado a finalement concédé le match nul dans les dernières secondes face à Strasbourg. Deux points de plus de perdus qui risquent de coûter cher en fin de saison. Tout n’est pas à jeter néanmoins après ce match nul au Vélodrome et certains joueurs ont marqué des points. De retour en défense, Nayef Aguerd a été très costaud tandis qu’offensivement, le trio Gouiri - Aubameyang - Greenwood a lui aussi été performant.
Mais celui qui a le plus impressionné est sans conteste Quinten Timber. Titulaire depuis son arrivée en provenance du Feyenoord Rotterdam lors du mercato hivernal, l’international néerlandais a livré une performance très aboutie. Walid Acherchour est déjà conquis. « Timber apporte un vrai gap au mitard, de la serenite sans prendre de risques dans les zones faciles, une/deux touches, impact physique à la perte tout ça bizarrement avec souvent une nonchalance et un rythme lent » a analysé le consultant du Winamax FC. Son confrère Thomas Bonnavent, suppoter assumé de l’OM, est du même avis sur le milieu de terrain néerlandais.

Un match XXL de Quinten Timber

« J’aime beaucoup Timber. On a rapidement compris ses qualités, il ne surjoue jamais et c’est très souvent propre avec le ballon. Intelligent dans sa lecture sans ballon. Et dans un milieu à trois, il fait beauuuucoup de bien à Hojbjerg » analyse-t-il. De toute évidence, le futur entraîneur de l’OM pourra capitaliser sur l’apport de Quinten Timber, avec mais surtout sans le ballon tant l’ancien joueur du Feyenoord a récupéré beaucoup de ballons ce samedi face à Strasbourg.
« Timber est EXTRAORDINAIRE ça c’est du recrutement » ou encore « Comme prévu Timber relayeur gauche dans un milieu à 3 (c’est à dire pile à son poste et dans son registre) bah c’est trop trop fort » peut-on par ailleurs lire sur X. Un bon coup de la part de Medhi Benatia alors que dans le même temps, le recrutement d’Himad Abdelli interroge au vu de sa faible utilisation et de son entrée très discrète ce samedi face aux Alsaciens.
Q. Timber

Q. Timber

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Eredivisie

2025/2026
Matchs17
Buts2
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

KNVB Beker

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_339185_0130
Serie A

Ita : L'Inter vire la Juve de la course au titre

ICONSPORT_261406_1429
PSG

PSG : Al-Khelaïfi tout puissant, Le Havre balance tout

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 23e journée

Fil Info

14 févr. , 22:55
Ita : L'Inter vire la Juve de la course au titre
14 févr. , 22:00
PSG : Al-Khelaïfi tout puissant, Le Havre balance tout
14 févr. , 21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 23e journée
14 févr. , 21:56
L2 : Gros coup de l'ASSE à Guingamp
14 févr. , 21:30
L'OL vise Geny Catamo au mercato !
14 févr. , 21:00
OM : Coup de chaud au Vélodrome, les CRS protègent Longoria et McCourt
14 févr. , 20:53
L1 : Programme TV et résultats de la 22e journée
14 févr. , 20:52
L1 : Le LOSC fait toujours du surplace

Derniers commentaires

Quinten Timber choque tout le monde après OM-Strasbourg

On le savait c'est pour ca qu'on vous le laissez volontié. Pour lui bouger son cul a celui là je vous souhaites bon courage...

Quinten Timber choque tout le monde après OM-Strasbourg

Par contre le abdelli cest une grosse merde le mec rentre en trottinant, et na apporté aucune touche technique ...il sert a rien

PSG : Al-Khelaïfi tout puissant, Le Havre balance tout

Depuis longtemps ke c kom sà kom on dit la roue tourne tôt ou tard Nasser franchira la ligne rouge vous en faites pas car depuis 1 moment ke sà dure

Paris FC - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

C'est la meilleure équipe de L1 , si paris ne gagne pas le championnat c'est une année noir peut-être sans titre,

L'OL vise Geny Catamo au mercato !

Franchement très bon coup

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading