Hervé Renard fait les yeux doux au Maroc

Actuellement sélectionneur de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard a eu un regard très attentif sur la récente CAN. Et il ne cache pas son admiration pour ce qu'a fait le Maroc.

On connaît l'affection qu'a Hervé Renard pour le football africain, un des sujets qu'il aborde dans un ouvrage « Moi, le foot, l’Afrique » qui sort aux éditions Talent Sport. Dans le cadre de la promotion de cet ouvrage, l'ancien coach de l'équipe de France féminine a accordé un entretien à Ouest-France. Et à cette occasion, Hervé Renard a donné son avis sur la récente Coupe d'Afrique des Nations, et sur ce qu'il s'est passé lors de la finale entre le Maroc et le Sénégal. Pour le technicien de 57 ans, cela ne doit pas masquer la belle organisation mise en place par le Maroc et encore moins le niveau de la formation de Walid Regragui, son homologue marocain, pourtant sur la sellette.

Hervé Renard est fan du Maroc

Dans le quotidien régional, Hervé Renard confie son admiration pour le Maroc. « La CAN ? j’ai regardé seconde après seconde. J’étais au match d’ouverture à Rabat, avec une grande émotion. La Coupe d’Afrique des nations a été sublime. Jusqu’à ce que les dernières minutes changent un peu l’image générale de la CAN. Ça ne peut pas être bénéfique pour l’Afrique. Je vais faire une comparaison difficile mais, c’est comme l’Arabie saoudite qui essaie de changer son image vers l’extérieur. Changer son image, c’est dur. Il y a les préjugés, les idées préconçues. Ce n’est pas facile, les critiques viennent plus vite que les changements positifs. Là, il y a eu ce bémol qui a terni cette Coupe d’Afrique, explique le sélectionneur saoudien, qui est cependant resté sous le charme. Mais elle était belle, quand même. De par les moyens mis par le Maroc, les stades… Le travail accompli au Maroc est remarquable depuis plus de dix ans. »