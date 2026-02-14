asse herve renard saint etienne vise beaucoup plus haut renard 3182107
Hervé Renard

Hervé Renard fait les yeux doux au Maroc

Foot Mondial14 févr. , 23:00
parClaude Dautel
0
Actuellement sélectionneur de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard a eu un regard très attentif sur la récente CAN. Et il ne cache pas son admiration pour ce qu'a fait le Maroc.
On connaît l'affection qu'a Hervé Renard pour le football africain, un des sujets qu'il aborde dans un ouvrage « Moi, le foot, l’Afrique » qui sort aux éditions Talent Sport. Dans le cadre de la promotion de cet ouvrage, l'ancien coach de l'équipe de France féminine a accordé un entretien à Ouest-France. Et à cette occasion, Hervé Renard a donné son avis sur la récente Coupe d'Afrique des Nations, et sur ce qu'il s'est passé lors de la finale entre le Maroc et le Sénégal. Pour le technicien de 57 ans, cela ne doit pas masquer la belle organisation mise en place par le Maroc et encore moins le niveau de la formation de Walid Regragui, son homologue marocain, pourtant sur la sellette.

Hervé Renard est fan du Maroc

Dans le quotidien régional, Hervé Renard confie son admiration pour le Maroc. « La CAN ? j’ai regardé seconde après seconde. J’étais au match d’ouverture à Rabat, avec une grande émotion. La Coupe d’Afrique des nations a été sublime. Jusqu’à ce que les dernières minutes changent un peu l’image générale de la CAN. Ça ne peut pas être bénéfique pour l’Afrique. Je vais faire une comparaison difficile mais, c’est comme l’Arabie saoudite qui essaie de changer son image vers l’extérieur. Changer son image, c’est dur. Il y a les préjugés, les idées préconçues. Ce n’est pas facile, les critiques viennent plus vite que les changements positifs. Là, il y a eu ce bémol qui a terni cette Coupe d’Afrique, explique le sélectionneur saoudien, qui est cependant resté sous le charme. Mais elle était belle, quand même. De par les moyens mis par le Maroc, les stades… Le travail accompli au Maroc est remarquable depuis plus de dix ans. »
0
Derniers commentaires

OL : Tyler Morton l’avoue, il rêve de l’Angleterre

C'est surtout qu'il y a jamais eu énormément d'anglais en L1, En général les bons anglais ils sont blindé par la PL pour pas qu'ils partent

OM : Coup de chaud au Vélodrome, les CRS protègent Longoria et McCourt

@ Marcel : Il n'a sûrement pas compris de quoi tu parles.^^

Quinten Timber choque tout le monde après OM-Strasbourg

Très bon match de sa part. Qu'il garde ce niveau.

L1 : L'OM s'écroule et plonge dans la crise

Oui mais Lille ils vont mal aussi ils sont loin derrière Marseille

L1 : L'OM s'écroule et plonge dans la crise

Oui mais la 4 ème place est synonyme de la LDC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

