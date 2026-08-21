OM : 0 arrivée, 0 départ, la fin du mercato est annoncée

OM : 0 arrivée, 0 départ, la fin du mercato est annoncée

OM21 août , 8:00
parCorentin Facy
17
Ajouter comme source préférée sur Google
Malgré une nécessité de vendre pour pouvoir recruter, le mercato de l’OM est à l’arrêt. Un scénario prend forme petit à petit, celui d’un statu quo jusqu’au 1er septembre avec aucune arrivée et aucun départ supplémentaire.
Le début de l’été a été prolifique au niveau des ventes à l’Olympique de Marseille avec les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Hamed Junior Traoré, Geronimo Rulli ou encore Facundo Medina. De quoi alléger considérablement la masse salariale, surtout en décomptant les émoluments de Benjamin Pavard et d’Ethan Nwaneri, de retour à l’Inter et à Arsenal après leurs prêts non-concluants. Ce dégraissage du début de l’été ne suffit pas, néanmoins pour combler les exigences de la DNCG.
L’OM est toujours dans l’incapacité de recruter le moindre joueur alors que la saison démarre ce vendredi pour les hommes de Bruno Genesio, en Ligue 1 face à Strasbourg. Un scénario commence doucement à prendre forme et n’est pas à exclure du tout selon La Provence, celui d’un statu quo complet jusqu’à la fin du mercato le 1er septembre à 20 heures.
« Chaque heure qui passe renforce un peu plus un scénario. Celui où personne ne bouge jusqu’à cet hiver, en espérant que certains redeviennent séduisants après six mois de vie commune avec Bruno Genesio » écrit le quotidien provençal. En outre, des éléments tels que Nayef Aguerd ou Pierre-Emile Hojbjerg, qui ont refusé sur le gong des transferts à la Real Sociedad et à Newcastle il y a quelques semaines, ne sont plus certains de trouver preneur.

Aguerd, Hojbjerg, et si tout le monde restait ?

De la même façon, Bruno Genesio souhaite conserver Igor Paixao et Amine Gouiri, valorisés à 40 et à 25 millions d’euros par la direction. Autrement dit, il n’est pas certain de voir arriver le moindre nouveau visage à la Commanderie cet été. Mais si cela permet à Genesio de conserver Hojbjerg, Aguerd, Gouiri, Paixao mais aussi Timber, Balerdi, Weah ou encore Emerson, l’entraîneur de l’OM s’en contentera peut-être. Il n’aura de toute façon pas le choix, lui qui est soumis depuis son arrivée à Marseille à des contraintes économiques encore plus fortes que ce qu’il pensait.

Lire aussi

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la paroleOM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole
Articles Recommandés
Psg Desire Doue Linfo Mercato Qui Inquiete Paris
PSG

PSG : Désiré Doué, l'info mercato qui inquiète Paris

Ol Ouedraogo Vendu 30 Me Les Paris Sont Lances
OL

OL : Ouédraogo vendu 30 ME, les paris sont lancés

Om Feu Vert Pour Larrivee De Di Gregorio A Marseille
OM

OM : Feu vert pour l'arrivée de Di Gregorio à Marseille

Rennes Cible Un Buteur De Serie A Qui A Brille En France
Rennes

Rennes cible un buteur de Série A qui a brillé en France

Fil Info

21 août , 12:40
PSG : Désiré Doué, l'info mercato qui inquiète Paris
21 août , 12:20
OL : Ouédraogo vendu 30 ME, les paris sont lancés
21 août , 12:00
OM : Feu vert pour l'arrivée de Di Gregorio à Marseille
21 août , 11:30
Rennes cible un buteur de Série A qui a brillé en France
21 août , 11:00
Kevin Pedro vendu en Ligue 1, l'ASSE tremble
21 août , 10:40
La Roma menace l’OL pour Fofana
21 août , 10:20
Benzema tord le cou aux rumeurs et reste à Al-Hilal
21 août , 10:14
Strasbourg s'offre officiellement Karim Koulibaly
21 août , 10:00
Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

Derniers commentaires

Le PSG vire Chevalier et Zabarnyi dans le money-time du mercato

Oui si on trouve un bon défenseur central

OL : Ouédraogo vendu 30 ME, les paris sont lancés

Vous ne comptez peut être pas les vendre avant qu'ils puissent jouer ? De toute façon , comme nos jeunes, ils rentreront progressivement dans l'équipe jusqu'à devenir pour la plus part titulaires indiscutables Allez les gones !

Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

voila les trou du Q parisienne qui disaient il partira pour 170M il ne les vaut absolument pas donc 120 c'est plus son prix

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

😂😂😂😂

OL : Un joueur s'en va, un club crie victoire

Assez d'accord avec toi. Mais je pense que même l'EL sera néfaste, déjà pour les finances ce n'est pas extraordinaire et ce sera plus compliqué de jouer le Jeudi pour enchainer avec la L1. Avec une qualif en Ldc les revenus sont assurés, les programmations plus correctes et les espérance de parcours sont a peu de chose pareilles. Quoiqu'il arrive la priorité de l'OL reste de renflouer les caisses, que ce soit par des ventes ou des qualifs.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading