OM : 0 arrivée, 0 départ, la fin du mercato est annoncée

Malgré une nécessité de vendre pour pouvoir recruter, le mercato de l’OM est à l’arrêt. Un scénario prend forme petit à petit, celui d’un statu quo jusqu’au 1er septembre avec aucune arrivée et aucun départ supplémentaire.

Le début de l’été a été prolifique au niveau des ventes à l’Olympique de Marseille avec les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Hamed Junior Traoré, Geronimo Rulli ou encore Facundo Medina. De quoi alléger considérablement la masse salariale, surtout en décomptant les émoluments de Benjamin Pavard et d’Ethan Nwaneri, de retour à l’Inter et à Arsenal après leurs prêts non-concluants. Ce dégraissage du début de l’été ne suffit pas , néanmoins pour combler les exigences de la DNCG.

L’OM est toujours dans l’incapacité de recruter le moindre joueur alors que la saison démarre ce vendredi pour les hommes de Bruno Genesio, en Ligue 1 face à Strasbourg. Un scénario commence doucement à prendre forme et n’est pas à exclure du tout selon La Provence, celui d’un statu quo complet jusqu’à la fin du mercato le 1er septembre à 20 heures.

« Chaque heure qui passe renforce un peu plus un scénario. Celui où personne ne bouge jusqu’à cet hiver, en espérant que certains redeviennent séduisants après six mois de vie commune avec Bruno Genesio » écrit le quotidien provençal. En outre, des éléments tels que Nayef Aguerd ou Pierre-Emile Hojbjerg, qui ont refusé sur le gong des transferts à la Real Sociedad et à Newcastle il y a quelques semaines, ne sont plus certains de trouver preneur.

Aguerd, Hojbjerg, et si tout le monde restait ?

De la même façon, Bruno Genesio souhaite conserver Igor Paixao et Amine Gouiri, valorisés à 40 et à 25 millions d’euros par la direction. Autrement dit, il n’est pas certain de voir arriver le moindre nouveau visage à la Commanderie cet été. Mais si cela permet à Genesio de conserver Hojbjerg, Aguerd, Gouiri, Paixao mais aussi Timber, Balerdi, Weah ou encore Emerson, l’entraîneur de l’OM s’en contentera peut-être. Il n’aura de toute façon pas le choix, lui qui est soumis depuis son arrivée à Marseille à des contraintes économiques encore plus fortes que ce qu’il pensait.