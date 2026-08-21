OM : 0 arrivée, 0 départ, la fin du mercato est annoncée

Oui si on trouve un bon défenseur central
Vous ne comptez peut être pas les vendre avant qu'ils puissent jouer ? De toute façon , comme nos jeunes, ils rentreront progressivement dans l'équipe jusqu'à devenir pour la plus part titulaires indiscutables Allez les gones !
voila les trou du Q parisienne qui disaient il partira pour 170M il ne les vaut absolument pas donc 120 c'est plus son prix
😂😂😂😂
Assez d'accord avec toi. Mais je pense que même l'EL sera néfaste, déjà pour les finances ce n'est pas extraordinaire et ce sera plus compliqué de jouer le Jeudi pour enchainer avec la L1. Avec une qualif en Ldc les revenus sont assurés, les programmations plus correctes et les espérance de parcours sont a peu de chose pareilles. Quoiqu'il arrive la priorité de l'OL reste de renflouer les caisses, que ce soit par des ventes ou des qualifs.
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Veille de reprise 👀💙 #OMRCSA