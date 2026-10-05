Olise Ballon d'Or, il annonce une grosse surprise

Quel rapport ? Allez retourne ronger un os ailleurs
il a pas le droit a une vie privée?
Ce n'est pas une nouveauté de sa part… il est complètement obtus… ça relève presque de la psychiatrie…
t'en dis de la betise toi.... Ce n'est absolument pas pour ce genre de fausse polemique a la con que Enrique ne lui a pas demande de prolonger
Franchement.... Je suis plutôt en accord avec sa declaration ecrite dans l'article... Attention j'ai pas dit que j'etais d'accord avec le titre putaclic hein!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Thomas Müller on the Ballon d'Or: "For me, there are two candidates whose individual performances have impressed me the most, and they are Michael Olise and his brilliant partner at the World Cup, Kylian Mbappé. Why? The two combine spectacular play with a real goal threat. In