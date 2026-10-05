Olise Ballon d'Or, il annonce une grosse surprise

Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou encore Harry Kane sont souvent cités comme les grands favoris du Ballon d’Or 2026 mais selon la légende allemande Thomas Müller, la grosse surprise pourrait se nommer Michael Olise.

Auteur de 22 buts et 31 passes décisives la saison dernière toutes compétitions confondues et meilleur passeur de la Coupe du monde 2026, Michael Olise a crevé l’écran , que ce soit avec le Bayern Munich ou avec l’équipe de France. Le natif de Londres a démarré le nouvel exercice sur les mêmes bases et son dernier match contre l’Italie est resté dans les mémoires avec un coup-franc sublime inscrit à Gianluigi Donnarumma.

Pour autant, Michael Olise ne fait pas partie des quatre ou cinq favoris régulièrement cités pour la victoire finale au Ballon d’Or dans quelques semaines. Les noms de Mbappé, Yamal, Kane, Dembélé ou Kvaratskhelia reviennent avec beaucoup plus d’insistance. Ce n’est pas normal pour la légende allemande Thomas Müller, lequel a fait savoir que selon lui, Michael Olise était un sérieux candidat pour soulever le Ballon d’Or à Londres le 26 octobre prochain.

« Pour moi, il y a deux candidats dont les performances individuelles m'ont le plus impressionné, et ce sont Michael Olise et son brillant partenaire à la Coupe du monde, Kylian Mbappé » a d’abord lâché Thomas Müller à Bild avant de poursuivre. « Pourquoi ? Les deux allient un jeu spectaculaire à une véritable menace de but. Ils parviennent à être efficaces avec leur finesse et leur puissance tout en faisant paraître l'ensemble incroyablement facile. Pour moi, c'est ce qu’il faut pour être le meilleur footballeur du monde. Il vous faut simplement cette touche de magie » a glissé le buteur allemand de 37 ans, convaincu qu’une grosse surprise est possible avec le sacre de Michael Olise au Ballon d’Or 2026.

Ce serait totalement inattendu mais à n’en pas douter, ce ne serait pas pour déplaire à de nombreux fans de foot, notamment en France où le talent du numéro 11 des Bleus est reconnu à l’unanimité.