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TV : Aurélien Tchouaméni signe un gros contrat avec Disney+

TV
parCorentin Facy
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Animateur de « The Bridge » jusqu’ici diffusé sur YouTube, Aurélien Tchouaméni a signé avec Disney+ qui va récupérer les droits de l’émission.
Aurélien Tchouaméni n’est pas simplement footballeur au Real Madrid et en équipe de France. Depuis plusieurs mois, l’international français passé par l’AS Monaco est également aux manettes de l’émission The Bridge, diffusée jusqu’à présent sur YouTube. Elle va entrer à partir de maintenant dans une nouvelle dimension puisque L’Equipe nous apprend que The Bridge va désormais être diffusée sur Disney+. Après la Ligue des Champions féminine, la Liga ou encore la Formule E, la plateforme continue d’acquérir des droits sportifs susceptibles d’attirer de nouveaux abonnés.
ESN, agence qui gère Tchouaméni, Maignan, Koundé ou encore Koné, produit l’émission et a signé un contrat de diffusion avec Disney+. L’émission ne disparaitra pas de YouTube pour autant puisque pour chaque épisode, il y aura une diffusion en exclusivité sur Disney+ avant la publication comme c’est le cas habituellement sur YouTube dans un format gratuit.
« La stratégie d'acquisition d'émissions déjà produites et animées par des sportifs semble s'installer du côté de Disney+. Au Royaume-Uni, la plateforme a acquis pour plusieurs millions de livres les droits de diffusion du podcast filmé The Overlap » ajoute L’Equipe, confirmant la montée en puissance de Disney+ dans le domaine des droits sportifs.
Reste à voir si cela pourrait aller dans les mois ou les années à venir jusqu’à un positionnement concret pour un rachat des droits TV de la Ligue 1. Car même si la chaîne Ligue1+ fait l’unanimité sur le plan éditorial, la plateforme créée par la LFP n’est pas suffisamment rémunératrice pour les clubs professionnels depuis son lancement il y a un peu plus d'un an.

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En Coupe du Monde • Meilleur buteur de l'histoire des Mondiaux : 22 buts inscrits au total (battant le précédent record historique). • Meilleur buteur en finales de Coupe du Monde : 4 buts au total (1 but en 2018, 3 buts en 2022). • Souliers d'or consécutifs : Seul joueur de l'histoire moderne à remporter deux fois d'affilée le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde (8 buts en 2022, 10 buts en 2026). • Efficacité en phase à élimination directe : 12 buts inscrits dans les matchs à élimination directe. • Victoires cumulées : 17 matchs remportés en Coupe du Monde (il égale le record de Miroslav Klose). 🇫🇷 En Équipe de France • Meilleur buteur de l'histoire des Bleus : 67 buts inscrits sous le maillot tricolore (dépassant définitivement Olivier Giroud lors de la Coupe du Monde 2026). • Meilleur passeur de l'histoire de la sélection : 37 passes décisives délivrées. • Précocité des sélections : Plus jeune joueur français à franchir le cap des 70 sélections. 🗼 Avec le Paris Saint-Germain • Meilleur buteur absolu du club : 256 buts toutes compétitions confondues en 308 matchs. • Meilleur buteur du PSG par compétition : • En Ligue 1 (175 buts). • En Ligue des Champions (42 buts). • En Coupe de France (35 buts). • Meilleur buteur à domicile et à l'extérieur : 116 réalisations au Parc des Princes et 138 buts hors de ses bases. 🇪🇺 En Ligue des Champions & Championnats Européens • Régularité nationale : 6 fois meilleur buteur de Ligue 1 consécutivement (de 2019 à 2024), un record absolu en France. • Prestation européenne récente : Meilleur buteur exclusif de la Ligue des Champions lors de l'édition 2025/2026 avec 15 buts sous les couleurs madrilènes. • Précocité à l'adolescence : Détenteur du record du nombre de buts inscrits en Ligue des Champions avant l'âge de 20 ans (13 buts). Records marquants en Espagne • Record de buts sur une année civile : Il a égalé le record historique du Real Madrid détenu par Cristiano Ronaldo en inscrivant 59 buts au cours de l'année civile 2025. • Précocité historique pour un joueur français : En mai 2026, il est devenu le tout premier joueur français de l'histoire à inscrire au moins 25 buts lors de six saisons consécutives au sein des cinq grands championnats européens. • Nouveau record d'Alfredo Di Stéfano battu : Lors de sa première année (2024-2025), il a effacé le record du nombre de buts inscrits par une recrue lors de sa première saison en Liga pour le Real Madrid. Défi en cours (Saison 2026-2027) Avec déjà 7 buts en 7 matchs de championnat en ce début d'exercice, Mbappé tente de devenir le premier joueur du Real Madrid depuis Hugo Sánchez dans les années 1980 à remporter 3 trophées Pichichi consécutifs. Un exploit historique que même Cristiano Ronaldo n'a pas réalisé à Madrid. Souhaitez-vous suivre l'évolution de ses statistiques en direct cette saison ou obtenir un focus sur ses buts en Ligue des Champions avec le club madrilène ? à toi maintenant?

Mbappé déclare la guerre à Mourinho sur Instagram

Moi je vois un type qui est plus que ridicule (pour pas dire autre chose de plus vulgaire qu il mériterait bien) a chaque fois qu il post sur un sujet Mbappe.... Et cette fois ci il a posté à 11h12!!

Mbappé déclare la guerre à Mourinho sur Instagram

mboulard l'escroquerie est de plus en plus ridicule...

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on se demande bien de quoi est capable McCourt vu qu'il a ruiné son club en s'entourant d'incapables et de chèvres

Adidas donne 50 ME et un maillot classe à l'OM

perso je le trouve réussi. Le retour d'Addidas + style vintage = combo gagnant.

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