Mbappé déclare la guerre à Mourinho sur Instagram

En Coupe du Monde • Meilleur buteur de l'histoire des Mondiaux : 22 buts inscrits au total (battant le précédent record historique). • Meilleur buteur en finales de Coupe du Monde : 4 buts au total (1 but en 2018, 3 buts en 2022). • Souliers d'or consécutifs : Seul joueur de l'histoire moderne à remporter deux fois d'affilée le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde (8 buts en 2022, 10 buts en 2026). • Efficacité en phase à élimination directe : 12 buts inscrits dans les matchs à élimination directe. • Victoires cumulées : 17 matchs remportés en Coupe du Monde (il égale le record de Miroslav Klose). 🇫🇷 En Équipe de France • Meilleur buteur de l'histoire des Bleus : 67 buts inscrits sous le maillot tricolore (dépassant définitivement Olivier Giroud lors de la Coupe du Monde 2026). • Meilleur passeur de l'histoire de la sélection : 37 passes décisives délivrées. • Précocité des sélections : Plus jeune joueur français à franchir le cap des 70 sélections. 🗼 Avec le Paris Saint-Germain • Meilleur buteur absolu du club : 256 buts toutes compétitions confondues en 308 matchs. • Meilleur buteur du PSG par compétition : • En Ligue 1 (175 buts). • En Ligue des Champions (42 buts). • En Coupe de France (35 buts). • Meilleur buteur à domicile et à l'extérieur : 116 réalisations au Parc des Princes et 138 buts hors de ses bases. 🇪🇺 En Ligue des Champions & Championnats Européens • Régularité nationale : 6 fois meilleur buteur de Ligue 1 consécutivement (de 2019 à 2024), un record absolu en France. • Prestation européenne récente : Meilleur buteur exclusif de la Ligue des Champions lors de l'édition 2025/2026 avec 15 buts sous les couleurs madrilènes. • Précocité à l'adolescence : Détenteur du record du nombre de buts inscrits en Ligue des Champions avant l'âge de 20 ans (13 buts). Records marquants en Espagne • Record de buts sur une année civile : Il a égalé le record historique du Real Madrid détenu par Cristiano Ronaldo en inscrivant 59 buts au cours de l'année civile 2025. • Précocité historique pour un joueur français : En mai 2026, il est devenu le tout premier joueur français de l'histoire à inscrire au moins 25 buts lors de six saisons consécutives au sein des cinq grands championnats européens. • Nouveau record d'Alfredo Di Stéfano battu : Lors de sa première année (2024-2025), il a effacé le record du nombre de buts inscrits par une recrue lors de sa première saison en Liga pour le Real Madrid. Défi en cours (Saison 2026-2027) Avec déjà 7 buts en 7 matchs de championnat en ce début d'exercice, Mbappé tente de devenir le premier joueur du Real Madrid depuis Hugo Sánchez dans les années 1980 à remporter 3 trophées Pichichi consécutifs. Un exploit historique que même Cristiano Ronaldo n'a pas réalisé à Madrid. Souhaitez-vous suivre l'évolution de ses statistiques en direct cette saison ou obtenir un focus sur ses buts en Ligue des Champions avec le club madrilène ? à toi maintenant?