Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

PSG
parHadrien Rivayrand
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Manchester City est dans la tourmente et certaines stars pourraient bientôt partir. Erling Haaland est concerné, lui qui pourrait même rebondir en Ligue 1 du côté du PSG.
Manchester City attend les sanctions qui pourraient lui être infligées prochainement dans le cadre de ses nombreuses violations présumées du fair-play financier de la Premier League. Le club a fait appel, mais la crainte grandit du côté des Skyblues. En cas de lourdes sanctions, certaines des plus grandes stars de l'effectif pourraient être tentées de quitter Manchester City. C'est notamment le cas d'Erling Haaland. Le génie norvégien ne manque en plus pas de prétendants intéressés par son profil. Si son rêve reste de jouer au Real Madrid, il pourrait finalement prendre une toute autre direction.

Le PSG sait quoi faire pour Haaland 

Selon la journaliste Irene Junquera, le club merengue n'aurait pas forcément besoin des services d'Haaland, étant déjà très bien pourvu en attaque. Elle insiste également sur le fait qu'une arrivée du Norvégien pourrait entraîner le départ d'autres éléments jugés plus intéressants pour le collectif du Real Madrid. Se pose également la question d'une future entente avec Kylian Mbappé et Vinicius Jr, qui occupent déjà une place importante dans l'attaque madrilène.

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Compte tenu de la situation à Madrid, le PSG pourrait donc avoir le champ libre pour tenter de recruter Erling Haaland. Depuis plusieurs saisons maintenant, le club de la capitale s'intéresse au profil de l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Le timing pourrait ainsi être parfait pour tenter un coup XXL sur le marché des transferts. Reste à savoir à quel prix. Le Norvégien est encore sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin... 2034.
La formation anglaise pourrait avoir besoin de liquidités en cas de lourdes sanctions, ce qui pourrait faire légèrement baisser le prix de son attaquant vedette. Outre le PSG et le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich suivent également la situation de près. Le feuilleton Haaland pourrait donc rapidement s'emballer si Manchester City venait à être lourdement sanctionné.
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Bernard Tapie (1986-1994) transforme l'OM en grande puissance européenne, mais avec une gestion financière très coûteuse. Les budgets explosent et, en 1993-1994, l'OM accumule environ 350 à 400 M de francs de dettes (environ 53-61 M€). Après la crise et le redressement judiciaire, l'OM doit repartir quasiment de zéro. Robert Louis-Dreyfus (1996-2009) investit massivement pour reconstruire le club et aurait injecté plus de 200 M€ au total. Les premières années restent déficitaires, mais les comptes s'améliorent progressivement au milieu des années 2000. En fin de période RLD, l'OM parvient certaines saisons à dégager des bénéfices et augmente fortement ses revenus. À sa succession, Margarita Louis-Dreyfus (2009-2016) continue à soutenir le club, avec environ 40 M€ injectés pour couvrir principalement les pertes d'exploitation. À partir de 2014, elle cesse progressivement de renflouer l'OM : le club réduit ses dépenses et vend beaucoup de joueurs pour équilibrer ses comptes. En 2016, l'OM est vendu à Frank McCourt pour 45 M€ ; le club n'a alors plus de dette bancaire importante et ses comptes sont proches de l'équilibre. McCourt (depuis 2016) annonce rapidement vouloir investir 200 M€ sur quatre ans pour reconstruire une équipe ambitieuse. Mais les déficits réapparaissent : l'exercice 2018-2019 affiche notamment un déficit supérieur à 80 M€. En 2022-2023, l'OM réalise 258 M€ de recettes hors transferts, mais termine encore avec une perte nette de 12,7 M€. Plus récemment, les pertes se sont fortement aggravées : 105 M€ de déficit en 2024-2025, et McCourt avait déjà investi environ 640 M€ entre 2016 et 2025, avant une nouvelle injection de 120 M€ en 2026. Petit résumé de chatgpt. Donc L'OM o toujours été un gouffre quelques soient ses propriétaires.

Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

De safonov aussi de hakimi de nuno mendes???? Non mais franchement comment tu peux etre si bête???

Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

Je ne suis pas parisien, mais franchement t'es tellement bête... que je suis oblige de t'étayer des faits réels contre lesquels tu ne peux rien dire espèces d'imbecile;;;

Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

Le PSG a tué la carrière de Doué? De Dembele? de Marquinhos? de Barcola? de vitinha ? De joao neves?

Mbappé déclare la guerre à Mourinho sur Instagram

Rarement d'accord avec toi mais sur ce coup-là....

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