Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

Manchester City est dans la tourmente et certaines stars pourraient bientôt partir. Erling Haaland est concerné, lui qui pourrait même rebondir en Ligue 1 du côté du PSG.

Manchester City attend les sanctions qui pourraient lui être infligées prochainement dans le cadre de ses nombreuses violations présumées du fair-play financier de la Premier League. Le club a fait appel, mais la crainte grandit du côté des Skyblues. En cas de lourdes sanctions, certaines des plus grandes stars de l'effectif pourraient être tentées de quitter Manchester City. C'est notamment le cas d'Erling Haaland. Le génie norvégien ne manque en plus pas de prétendants intéressés par son profil. Si son rêve reste de jouer au Real Madrid, il pourrait finalement prendre une toute autre direction.

Le PSG sait quoi faire pour Haaland

Selon la journaliste Irene Junquera, le club merengue n'aurait pas forcément besoin des services d'Haaland, étant déjà très bien pourvu en attaque. Elle insiste également sur le fait qu'une arrivée du Norvégien pourrait entraîner le départ d'autres éléments jugés plus intéressants pour le collectif du Real Madrid. Se pose également la question d'une future entente avec Kylian Mbappé et Vinicius Jr, qui occupent déjà une place importante dans l'attaque madrilène.

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Compte tenu de la situation à Madrid, le PSG pourrait donc avoir le champ libre pour tenter de recruter Erling Haaland. Depuis plusieurs saisons maintenant, le club de la capitale s'intéresse au profil de l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Le timing pourrait ainsi être parfait pour tenter un coup XXL sur le marché des transferts. Reste à savoir à quel prix. Le Norvégien est encore sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin... 2034.

La formation anglaise pourrait avoir besoin de liquidités en cas de lourdes sanctions, ce qui pourrait faire légèrement baisser le prix de son attaquant vedette. Outre le PSG et le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich suivent également la situation de près. Le feuilleton Haaland pourrait donc rapidement s'emballer si Manchester City venait à être lourdement sanctionné.