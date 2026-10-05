Un crack arrive à l'ASSE, Cathro valide l'opération
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Un crack arrive à l'ASSE, Cathro valide l'opération

ASSE
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE a de nouveaux moyens mais souhaite également développer les jeunes. David Bondoma pourrait être la future pépite des Verts.
L'AS Saint-Étienne compte stabiliser son projet au plus haut niveau. Cela passera par une remontée en Ligue 1, mais aussi par des finances saines. Kilmer Sports souhaite poursuivre ses investissements pour faire grandir le club stéphanois, tout en développant de jeunes joueurs capables de s'inscrire dans le projet ou d'être revendus à un bon prix. Ces dernières semaines, l'ASSE a recruté plusieurs jeunes éléments pour venir garnir ses effectifs. Pendant cette trêve internationale, certains ont même eu la chance d'intégrer le groupe professionnel. C'est notamment le cas de David Bondoma.

L'ASSE sous le charme de Bondoma

Lors de la rencontre amicale face à Sion, le milieu de terrain camerounais est entré après la pause. Il est actuellement en stage à Saint-Étienne, après avoir déjà connu une expérience dans le Forez en avril dernier, comme le rappelle Peuple Vert. Son état d'esprit, mais surtout son niveau de jeu, plaisent beaucoup à la formation stéphanoise, qui pourrait de nouveau lui donner sa chance dans les prochaines semaines. L'idée est de tout mettre en œuvre pour le convaincre de signer à Saint-Étienne à ses 18 ans, qu'il fêtera en septembre prochain.

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À noter que l'AS Saint-Étienne n'est pas la seule formation française intéressée par David Bondoma. C'est également le cas de l'OGC Nice, qui l'avait mis à l'essai la saison passée. Les Verts semblent déterminés à ne pas revivre l'expérience David Mimbang, qui était promis à l'ASSE avant de finalement quitter le Forez pour Nordsjaelland. Les pensionnaires de Geoffroy-Guichard savent qu'il sera très important de mettre la main sur de futures pépites afin d'assurer leur avenir sportif et financier. Ian Cathro a un projet bien précis en tête et compte notamment s'appuyer sur de jeunes talents pour le mener à bien.
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Franchement.... Je suis plutôt en accord avec sa declaration ecrite dans l'article... Attention j'ai pas dit que j'etais d'accord avec le titre putaclic hein!!

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