Un crack arrive à l'ASSE, Cathro valide l'opération

Quel rapport ? Allez retourne ronger un os ailleurs
il a pas le droit a une vie privée?
Ce n'est pas une nouveauté de sa part… il est complètement obtus… ça relève presque de la psychiatrie…
t'en dis de la betise toi.... Ce n'est absolument pas pour ce genre de fausse polemique a la con que Enrique ne lui a pas demande de prolonger
Franchement.... Je suis plutôt en accord avec sa declaration ecrite dans l'article... Attention j'ai pas dit que j'etais d'accord avec le titre putaclic hein!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
Le milieu de terrain camerounais David Bondoma a disputé ses premières minutes avec les professionnels de l’AS Saint-Etienne ce vendredi en amical face au FC Sion. Le joueur de 17 ans va dans un premier temps renforcer les rangs de la réserve de l’AS Saint-Etienne