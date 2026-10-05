Sénégal : Vieira s'énerve, ça dégénère avec les journalistes

Patrick Vieira n'est pas sélectionneur du Sénégal depuis longtemps qu'il doit déjà gérer certaines questions qu'il juge déplacées de la part des journalistes. Le champion du monde 1998 avec les Bleus a d'ailleurs dû hausser le ton.

Le Sénégal affrontait les Comores ce dimanche au Stade Vélodrome en match amical. Les Lions de la Téranga ont remporté cette rencontre sur le score de 1 but à 0. Iliman Ndiaye, enfant de Marseille, aura d'ailleurs été l'unique buteur de la rencontre. Patrick Vieira a pu effectuer quelques tests à cette occasion. Visiblement, certains journalistes qui suivent le Sénégal aimeraient voir du changement dans le futur. Les présences de Kalidou Koulibaly et d'Idrissa Gueye sont notamment remises en question.

Vieira lutte déjà en conférence de presse

Un journaliste a même qualifié certains joueurs de « has-been », ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'ancien international français, qui a haussé le ton pour répondre : « On est en train de parler de deux joueurs qui ont marqué et qui continuent de marquer l’histoire du Sénégal. On ne peut pas utiliser ce genre de termes, c’est un manque de respect. Même si les gens le font à l’extérieur, vous, en tant que journaliste, vous avez l’obligation de changer ce terme.

Parce qu’on a pu voir le match qu’ils ont effectué aujourd’hui et vous les considérez encore comme des has-been ? (...) C’est un manque de respect, ce n’est pas possible. Ce manque de respect, je ne l’accepte pas par rapport à ces joueurs qui sont exemplaires sur et en dehors du terrain. »

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Le ton finira par redescendre entre le journaliste et Patrick Vieira par la suite. Le sélectionneur sénégalais sera néanmoins amené à faire des choix forts pour l'avenir de son équipe. L'ancien milieu de terrain doit composer avec une forte pression dans un pays passionné de football et qui ne laissera rien passer.

En novembre prochain, les hommes de Vieira auront deux nouvelles rencontres à disputer face au Soudan, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'occasion pour le technicien français de poursuivre ses tests et de commencer à dessiner les contours de son équipe pour les prochaines échéances.