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Vieira

Sénégal : Vieira s'énerve, ça dégénère avec les journalistes

Foot Mondial
parHadrien Rivayrand
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Patrick Vieira n'est pas sélectionneur du Sénégal depuis longtemps qu'il doit déjà gérer certaines questions qu'il juge déplacées de la part des journalistes. Le champion du monde 1998 avec les Bleus a d'ailleurs dû hausser le ton.
Le Sénégal affrontait les Comores ce dimanche au Stade Vélodrome en match amical. Les Lions de la Téranga ont remporté cette rencontre sur le score de 1 but à 0. Iliman Ndiaye, enfant de Marseille, aura d'ailleurs été l'unique buteur de la rencontre. Patrick Vieira a pu effectuer quelques tests à cette occasion. Visiblement, certains journalistes qui suivent le Sénégal aimeraient voir du changement dans le futur. Les présences de Kalidou Koulibaly et d'Idrissa Gueye sont notamment remises en question.

Vieira lutte déjà en conférence de presse 

Un journaliste a même qualifié certains joueurs de « has-been », ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'ancien international français, qui a haussé le ton pour répondre : « On est en train de parler de deux joueurs qui ont marqué et qui continuent de marquer l’histoire du Sénégal. On ne peut pas utiliser ce genre de termes, c’est un manque de respect. Même si les gens le font à l’extérieur, vous, en tant que journaliste, vous avez l’obligation de changer ce terme.
Parce qu’on a pu voir le match qu’ils ont effectué aujourd’hui et vous les considérez encore comme des has-been ? (...) C’est un manque de respect, ce n’est pas possible. Ce manque de respect, je ne l’accepte pas par rapport à ces joueurs qui sont exemplaires sur et en dehors du terrain. »

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Le ton finira par redescendre entre le journaliste et Patrick Vieira par la suite. Le sélectionneur sénégalais sera néanmoins amené à faire des choix forts pour l'avenir de son équipe. L'ancien milieu de terrain doit composer avec une forte pression dans un pays passionné de football et qui ne laissera rien passer.
En novembre prochain, les hommes de Vieira auront deux nouvelles rencontres à disputer face au Soudan, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'occasion pour le technicien français de poursuivre ses tests et de commencer à dessiner les contours de son équipe pour les prochaines échéances.
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Bernard Tapie (1986-1994) transforme l'OM en grande puissance européenne, mais avec une gestion financière très coûteuse. Les budgets explosent et, en 1993-1994, l'OM accumule environ 350 à 400 M de francs de dettes (environ 53-61 M€). Après la crise et le redressement judiciaire, l'OM doit repartir quasiment de zéro. Robert Louis-Dreyfus (1996-2009) investit massivement pour reconstruire le club et aurait injecté plus de 200 M€ au total. Les premières années restent déficitaires, mais les comptes s'améliorent progressivement au milieu des années 2000. En fin de période RLD, l'OM parvient certaines saisons à dégager des bénéfices et augmente fortement ses revenus. À sa succession, Margarita Louis-Dreyfus (2009-2016) continue à soutenir le club, avec environ 40 M€ injectés pour couvrir principalement les pertes d'exploitation. À partir de 2014, elle cesse progressivement de renflouer l'OM : le club réduit ses dépenses et vend beaucoup de joueurs pour équilibrer ses comptes. En 2016, l'OM est vendu à Frank McCourt pour 45 M€ ; le club n'a alors plus de dette bancaire importante et ses comptes sont proches de l'équilibre. McCourt (depuis 2016) annonce rapidement vouloir investir 200 M€ sur quatre ans pour reconstruire une équipe ambitieuse. Mais les déficits réapparaissent : l'exercice 2018-2019 affiche notamment un déficit supérieur à 80 M€. En 2022-2023, l'OM réalise 258 M€ de recettes hors transferts, mais termine encore avec une perte nette de 12,7 M€. Plus récemment, les pertes se sont fortement aggravées : 105 M€ de déficit en 2024-2025, et McCourt avait déjà investi environ 640 M€ entre 2016 et 2025, avant une nouvelle injection de 120 M€ en 2026. Petit résumé de chatgpt. Donc L'OM o toujours été un gouffre quelques soient ses propriétaires.

Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

De safonov aussi de hakimi de nuno mendes???? Non mais franchement comment tu peux etre si bête???

Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

Je ne suis pas parisien, mais franchement t'es tellement bête... que je suis oblige de t'étayer des faits réels contre lesquels tu ne peux rien dire espèces d'imbecile;;;

Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

Le PSG a tué la carrière de Doué? De Dembele? de Marquinhos? de Barcola? de vitinha ? De joao neves?

Mbappé déclare la guerre à Mourinho sur Instagram

Rarement d'accord avec toi mais sur ce coup-là....

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