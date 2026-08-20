OM : Trois offres envoyées pour lancer le mercato

L’OM attend toujours ses premières recrues de l’été. Grégory Lorenzi y travaille et a formulé plusieurs offres de prêt avec option d’achat pour renforcer au plus vite l’effectif à la disposition de Bruno Genesio.

Le mercato estival de 2026 est presque historique à l’Olympique de Marseille. A dix jours de la fin du marché des transferts, aucune recrue n’a pour l’instant posé ses valises dans la cité phocéenne. En cause, une situation financière délicate et un encadrement strict des dépenses du club par la DNCG. Medina, Aubameyang, Greenwood ou encore Rulli ont pourtant quitté l’OM, mais cela ne suffit pas encore pour permettre aux Marseillais d’enregistrer de nouvelles recrues. Le directeur sportif Grégory Lorenzi ne reste pourtant pas les bras croisés.

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, trois dossiers sont actuellement sur la table pour de potentielles arrivées, dont ceux de Saël Kumbedi (Wolfsburg) et de Jean-Clair Todibo (West Ham). « Cet OM sans la moindre recrue peut finir Top 5 sans problème. Marseille enchaine les offres « prêt avec OA » pour 3 joueurs et attend les retours… qui se font attendre. Par ailleurs, Marseille attend le retour de West Ham » a publié l’insider sur X, confirmant par ailleurs que l’offre avait été envoyée à Wolfsburg pour un prêt avec option d’achat du latéral droit français Saël Kumbedi.

L'OM s'active pour boucler (enfin) des arrivées

Reste maintenant à savoir si les clubs concernés accepteront les offres marseillaises et surtout, si la DNCG autorisera prochainement l’OM à enregistrer de nouvelles recrues. Surtout, on ignore pour l’instant quelle est l’identité du troisième joueur ayant fait l’objet d’une offre de la part de Grégory Lorenzi, en plus de Todibo et de Kumbedi. On peut penser à un gardien, alors que le club phocéen cherche toujours un successeur à Geronimo Rulli et a notamment ciblé Michele Di Gregorio (Juventus Turin) ou encore Guillaume Restes (Toulouse) tandis que le dossier Marcin Bulka est lui tombé à l’eau.