EdF : Dembélé victime d'une injustice terrible, il est choqué

L'équipe de France affronte la Belgique ce lundi soir en Ligue des Nations. Ousmane Dembélé pourrait avoir un peu de temps de jeu pour faire taire les critiques à son sujet.

Zinédine Zidane et ses hommes terminent leurs premiers matchs de Ligue des Nations du mois d'octobre ce lundi soir. L' équipe de France reçoit la Belgique au Stade de France, avec la ferme intention de sécuriser encore un peu plus la première place du groupe. Les Bleus devraient afficher un visage légèrement remanié contre les Diables Rouges. La rencontre face à l'Italie a en effet laissé des traces et demandé beaucoup d'énergie. Ousmane Dembélé, lui, n'échappe pas aux critiques après sa prestation face aux Transalpins. Certains observateurs ont notamment du mal à comprendre son utilisation en équipe de France. Mais pour Kevin Diaz, Zidane s'inscrit dans la lignée de Luis Enrique au PSG , ce que les observateurs du Parisien doivent comprendre et assimiler.

Dembélé, aucun problème en équipe de France ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet indiqué sans sourciller : « Je ne comprends pas le débat sur Dembélé. Le gars joue à la pointe d'une animation d'un PSG qui est double champion d'Europe. Zidane tente de faire la même animation que Paris, mais certains ne comprennent pas le choix de le faire jouer comme cela.

Comme si Dembélé était le meilleur buteur de toutes les compétitions... J'ai vu les matchs du PSG cette saison et il n'y a aucun gouffre avec ce qu'il fait depuis le début de saison. Personne ne remet en question Dembélé en club. Le concurrent est en plus Lepaul. Zidane veut le voir dans une même animation que dans son club. C'est un joueur collectif et le collectif est en rodage. »

Reste à savoir si Dembélé aura un peu de temps de jeu ce lundi soir afin de faire taire, au moins temporairement, les critiques à son encontre. Le Ballon d'Or 2025 retrouvera ensuite le PSG pour reprendre les choses sérieuses avec son club. Et du lourd arrivera très vite avec notamment deux affiches XXL en Ligue des champions face à Manchester City puis le FC Barcelone. Deux rendez-vous qui pourraient bien définitivement lancer la saison du Français et lui permettre de confirmer son statut de référence offensive du PSG.