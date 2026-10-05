TV : La Ligue 1 à l’agonie, Canal+ menace de ne jamais revenir

Canal+ continue de mettre la pression face au projet de loi de finances qui prévoit une hausse de la TVA de 10% sur la télévision payante. Maxime Saada a notamment menacé de réduire les investissements de la chaîne cryptée dans le cinéma… et dans le sport.

Alerte autour de Canal+ en France. La chaîne cryptée sort du silence pour alerter face aux possibles conséquence du doublement de la TVA de 10 à 20%. Le président de la chaîne Maxime Saada était ce lundi au micro de RTL et son discours n’est clairement pas celui d’un homme optimiste pour la suite des évènements, surtout si ce projet de loi à horizon 2027 voit le jour.

« On est le premier financier du sport français avec le Top 14, la Ligue des champions et la D1 féminine qui s'appelle Première Ligue. Aujourd'hui, le PSG gagne plus d'argent avec la Ligue des champions que nous finançons qu'avec la Ligue 1. On est aujourd'hui le premier financier du sport en France. Le rugby l'a souligné en disant que 70 % des ressources de la Ligue venaient des droits audiovisuels versés par Canal+ » a rappelé dans un premier temps un Maxime Saada menaçant de réduire considérablement les investissements de la chaîne cryptée dans le sport si cette loi venait à aboutir. a rappelé dans un premier temps un Maxime Saada menaçant de réduire considérablement les investissements de la chaîne cryptée dans le sport si cette loi venait à aboutir.

« C’est une décision absurde et politique, sans logique économique. Qui va se substituer à Canal+ pour financer le sport et le cinéma ? Vous avez vu ce que ça a donné la Ligue 1 quand Canal+ n'est pas là pour financer ? » a rappelé Maxime Saada, confiant également que les conséquences sur le cinéma français pourraient être désastreuses. Le patron de Canal+ a par ailleurs confirmé de façon claire que si cette loi venait à entrer en rigueur, alors tous les abonnements à Canal+ augmenteraient de façon systématiques de 10%.

Un coup dur de plus pour les consommateurs, qui font pour beaucoup de Canal un abonnement essentiel afin de suivre la Ligue 1 mais aussi le Top 14 ou encore les sports mécaniques tels que la Moto GP et la Formule 1. Cette loi pourrait aussi et surtout entériner les derniers espoirs de voir, un jour, Canal+ revenir dans le jeu pour sauver la Ligue 1 en obtenant de nouveau les droits TV du football français.