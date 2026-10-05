OM : La Juve sacrifie une star pour recruter Hojbjerg

L'OM se prépare à perdre des joueurs cet hiver sur le marché des transferts. Pierre-Emile Hojbjerg se rapproche notamment de la Juventus.

L' Olympique de Marseille traverse une période financière délicate et devra encore vendre cet hiver sur le marché des transferts. Certains gros salaires pourraient notamment être invités à se trouver un nouveau club. C'est notamment le cas de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois était déjà proche de partir ces dernières semaines, mais il est finalement resté, au grand dam de Frank McCourt. L'ancien joueur de Tottenham est de nouveau poussé vers la sortie et pourrait bien finir par accepter de rebondir en Serie A, du côté de la Juventus, qui lui fait les yeux doux depuis déjà quelque temps.

Hojbjerg, la Juve ne lâche pas l'affaire

Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, la direction de la Vieille Dame a notamment profité de cette trêve internationale pour superviser Hojbjerg. De nouvelles discussions sont prévues prochainement avec son entourage afin d'évoquer une arrivée dans le Piémont dès cet hiver. Le média insiste sur le fait que le joueur aura du mal à repousser la tentative de la Juve, surtout au vu des difficultés financières de l'OM. Le Danois ne souhaite toutefois pas quitter les Phocéens simplement pour changer d'air. Son souhait est de rejoindre un projet excitant au sein d'un grand club européen.

Les Turinois veulent lui offrir un rôle important. Teun Koopmeiners pourrait même être vendu afin de lui faire une place dans l'effectif. Giovanni Carnevali, qui s'occupe des affaires sportives de la Juve, était autrefois à Sassuolo, qui a réalisé de belles opérations avec l'Olympique de Marseille ces dernières années, notamment avec les arrivées d'Ismaël Koné, d'Ulisses Garcia et de Darryl Bakola.

Encore sous contrat avec Marseille jusqu'en juin 2028, Hojbjerg pourrait rapporter près de 15 millions d'euros aux Phocéens. Tout le monde devra encore se mettre d'accord, mais plus les jours passent, plus le natif de Copenhague semble se rapprocher d'une signature à Turin. L'OM pourrait ainsi perdre un élément important de son entrejeu, mais aussi récupérer une somme non négligeable pour renflouer ses caisses.