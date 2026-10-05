OM : La Juve sacrifie une star pour recruter Hojbjerg

OM : La Juve sacrifie une star pour recruter Hojbjerg

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parHadrien Rivayrand
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L'OM se prépare à perdre des joueurs cet hiver sur le marché des transferts. Pierre-Emile Hojbjerg se rapproche notamment de la Juventus.
L'Olympique de Marseille traverse une période financière délicate et devra encore vendre cet hiver sur le marché des transferts. Certains gros salaires pourraient notamment être invités à se trouver un nouveau club. C'est notamment le cas de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois était déjà proche de partir ces dernières semaines, mais il est finalement resté, au grand dam de Frank McCourt. L'ancien joueur de Tottenham est de nouveau poussé vers la sortie et pourrait bien finir par accepter de rebondir en Serie A, du côté de la Juventus, qui lui fait les yeux doux depuis déjà quelque temps.

Hojbjerg, la Juve ne lâche pas l'affaire 

Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, la direction de la Vieille Dame a notamment profité de cette trêve internationale pour superviser Hojbjerg. De nouvelles discussions sont prévues prochainement avec son entourage afin d'évoquer une arrivée dans le Piémont dès cet hiver. Le média insiste sur le fait que le joueur aura du mal à repousser la tentative de la Juve, surtout au vu des difficultés financières de l'OM. Le Danois ne souhaite toutefois pas quitter les Phocéens simplement pour changer d'air. Son souhait est de rejoindre un projet excitant au sein d'un grand club européen.

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Les Turinois veulent lui offrir un rôle important. Teun Koopmeiners pourrait même être vendu afin de lui faire une place dans l'effectif. Giovanni Carnevali, qui s'occupe des affaires sportives de la Juve, était autrefois à Sassuolo, qui a réalisé de belles opérations avec l'Olympique de Marseille ces dernières années, notamment avec les arrivées d'Ismaël Koné, d'Ulisses Garcia et de Darryl Bakola.
Encore sous contrat avec Marseille jusqu'en juin 2028, Hojbjerg pourrait rapporter près de 15 millions d'euros aux Phocéens. Tout le monde devra encore se mettre d'accord, mais plus les jours passent, plus le natif de Copenhague semble se rapprocher d'une signature à Turin. L'OM pourrait ainsi perdre un élément important de son entrejeu, mais aussi récupérer une somme non négligeable pour renflouer ses caisses.
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Bernard Tapie (1986-1994) transforme l'OM en grande puissance européenne, mais avec une gestion financière très coûteuse. Les budgets explosent et, en 1993-1994, l'OM accumule environ 350 à 400 M de francs de dettes (environ 53-61 M€). Après la crise et le redressement judiciaire, l'OM doit repartir quasiment de zéro. Robert Louis-Dreyfus (1996-2009) investit massivement pour reconstruire le club et aurait injecté plus de 200 M€ au total. Les premières années restent déficitaires, mais les comptes s'améliorent progressivement au milieu des années 2000. En fin de période RLD, l'OM parvient certaines saisons à dégager des bénéfices et augmente fortement ses revenus. À sa succession, Margarita Louis-Dreyfus (2009-2016) continue à soutenir le club, avec environ 40 M€ injectés pour couvrir principalement les pertes d'exploitation. À partir de 2014, elle cesse progressivement de renflouer l'OM : le club réduit ses dépenses et vend beaucoup de joueurs pour équilibrer ses comptes. En 2016, l'OM est vendu à Frank McCourt pour 45 M€ ; le club n'a alors plus de dette bancaire importante et ses comptes sont proches de l'équilibre. McCourt (depuis 2016) annonce rapidement vouloir investir 200 M€ sur quatre ans pour reconstruire une équipe ambitieuse. Mais les déficits réapparaissent : l'exercice 2018-2019 affiche notamment un déficit supérieur à 80 M€. En 2022-2023, l'OM réalise 258 M€ de recettes hors transferts, mais termine encore avec une perte nette de 12,7 M€. Plus récemment, les pertes se sont fortement aggravées : 105 M€ de déficit en 2024-2025, et McCourt avait déjà investi environ 640 M€ entre 2016 et 2025, avant une nouvelle injection de 120 M€ en 2026. Petit résumé de chatgpt. Donc L'OM o toujours été un gouffre quelques soient ses propriétaires.

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De safonov aussi de hakimi de nuno mendes???? Non mais franchement comment tu peux etre si bête???

Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

Je ne suis pas parisien, mais franchement t'es tellement bête... que je suis oblige de t'étayer des faits réels contre lesquels tu ne peux rien dire espèces d'imbecile;;;

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Le PSG a tué la carrière de Doué? De Dembele? de Marquinhos? de Barcola? de vitinha ? De joao neves?

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Rarement d'accord avec toi mais sur ce coup-là....

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