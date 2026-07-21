L'OM dépense 40 ME pour faire signer trois joueurs

L'OM dépense 40 ME pour faire signer trois joueurs

OM21 juil. , 19:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM doit composer avec des moyens revus à la baisse cet été. D’autant que le mercato des Phocéens a déjà démarré sur les chapeaux de roue…
L’Olympique de Marseille entame une nouvelle ère avec Bruno Genesio. L’ancien entraîneur du LOSC sait que les moyens disponibles pour renforcer son effectif seront très limités cet été. Il disposera néanmoins d’un groupe capable de lui permettre de mettre des choses en place à Marseille, même si celui-ci va encore évoluer.
La priorité du club phocéen reste en effet de vendre des joueurs, notamment ceux disposant des plus gros salaires ou d’une valeur marchande importante. Une nécessité alors que l’OM a déjà beaucoup dépensé lors de cette période de mercato, conséquence de certains choix effectués ces dernières années qui n’ont pas toujours porté leurs fruits.

L'OM paye cher ses choix passés 

Football Club de Marseille rappelle ces dernières heures que trois joueurs ont définitivement rejoint les rangs de l’Olympique de Marseille depuis le début du nouvel exercice comptable : Facundo Medina pour 18 millions d’euros, Timothy Weah pour 14,4 millions d’euros et Hamed Junior Traoré pour 7,5 millions d’euros. Au total, ce sont donc près de 40 millions d’euros qui ont déjà été investis.
Une dépense importante qui pèse forcément davantage sur les finances du club marseillais, lequel devra désormais réaliser des grosses ventes afin de rééquilibrer ses comptes.

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Déjà, Mason Greenwood a rejoint Fenerbahçe contre 39 millions d’euros, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang est parti au Deportivo La Corogne pour 1,5 million d’euros. L’OM devra encore générer des revenus afin de retrouver une situation financière plus saine et rassurer l’UEFA ainsi que la DNCG.
Cette saison va donc être placée sous le signe de l’austérité dans la cité phocéenne. Un changement de cap majeur pour un club qui cherche désormais à construire un modèle plus stable et serein.
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D'accord je note

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

parle français au moins ou soit plus courtois

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

Et toi ton seum n egal que toi tu es meme au dessus du footeux lecheur d anus de chien ^^

Recrue en vue, l'OL fait encore une très bonne affaire au Portugal

On peut même plus bloquer les comptes, depuis que foot01 a été racheté 👎

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

A Lyon ne peuvent que signer des joueurs moyens c'est tout, niveau L1 voire L2

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