Un club ami arrive pour sauver McCourt et l'OM

Sous la pression de l’UEFA et de la DNCG, l’Olympique de Marseille doit conclure des ventes. Des joueurs indésirables sont poussés vers la sortie avec la complicité du Genoa, club ami des Phocéens ces dernières années.

Avant de se lancer dans le recrutement, Grégory Lorenzi doit lancer l’opération dégraissage. La mise en garde de l’UEFA et les mesures prises par la DNCG contraignent le directeur sportif de l’Olympique de Marseille à rééquilibrer les comptes. La mission passera par des départs, et pas seulement ceux des plus grosses valeurs marchandes. Les possibles transferts de Mason Greenwood, Leonardo Balerdi et Amine Gouiri feraient évidemment du bien aux finances. Mais le successeur de Medhi Benatia a surtout intérêt à se débarrasser des joueurs indésirables.

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Après les fiascos de la saison qui vient de s’écouler, la liste est longue et Grégory Lorenzi aura du mal à éjecter tout le monde. Heureusement pour l’Olympique de Marseille, le dirigeant pourra compter sur le coup de pouce du Genoa. Le club italien ne travaille pas seulement sur la piste menant à Hamed Junior Traoré. En plus de l’ailier ivoirien, le défenseur central Derek Cornelius et l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang intéressent également les Rossoblu. Autant dire que le Genoa pourrait soulager le club phocéen, comme il l’avait déjà fait par le passé en recrutant les flops Kevin Strootman, Ruslan Malinovskyi ou encore l’avant-centre portugais Vitinha.

Manifestement, le départ de l’ancien président Pablo Longoria n’a pas affecté les bonnes relations entre les deux formations, pour le plus grand bonheur des supporters marseillais. « Traoré, Aubameyang, Cornelius ça serait pas l’Olympique de Genoa par hasard ? Vraiment club amis ! », s’est réjoui un fan sur X, où un autre utilisateur marseillais a proposé un package lucratif. « Petit pack Cornelius plus Aubameyang plus Traoré entre 15-18 millions d'euros et here we go », a-t-il imaginé. L’hypothèse peut paraître folle, mais on ne sait jamais avec le Genoa.