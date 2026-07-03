McCourt a le choix dans le dossier Aubameyang
Aubameyang a craqué , l'OM réfléchit

Un club ami arrive pour sauver McCourt et l'OM

OM03 juil. , 12:00
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Sous la pression de l’UEFA et de la DNCG, l’Olympique de Marseille doit conclure des ventes. Des joueurs indésirables sont poussés vers la sortie avec la complicité du Genoa, club ami des Phocéens ces dernières années.
Avant de se lancer dans le recrutement, Grégory Lorenzi doit lancer l’opération dégraissage. La mise en garde de l’UEFA et les mesures prises par la DNCG contraignent le directeur sportif de l’Olympique de Marseille à rééquilibrer les comptes. La mission passera par des départs, et pas seulement ceux des plus grosses valeurs marchandes. Les possibles transferts de Mason Greenwood, Leonardo Balerdi et Amine Gouiri feraient évidemment du bien aux finances. Mais le successeur de Medhi Benatia a surtout intérêt à se débarrasser des joueurs indésirables.

Lire aussi

OM : Le Genoa appelle AubameyangOM : Le Genoa appelle Aubameyang
Après les fiascos de la saison qui vient de s’écouler, la liste est longue et Grégory Lorenzi aura du mal à éjecter tout le monde. Heureusement pour l’Olympique de Marseille, le dirigeant pourra compter sur le coup de pouce du Genoa. Le club italien ne travaille pas seulement sur la piste menant à Hamed Junior Traoré. En plus de l’ailier ivoirien, le défenseur central Derek Cornelius et l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang intéressent également les Rossoblu. Autant dire que le Genoa pourrait soulager le club phocéen, comme il l’avait déjà fait par le passé en recrutant les flops Kevin Strootman, Ruslan Malinovskyi ou encore l’avant-centre portugais Vitinha.
Manifestement, le départ de l’ancien président Pablo Longoria n’a pas affecté les bonnes relations entre les deux formations, pour le plus grand bonheur des supporters marseillais. « Traoré, Aubameyang, Cornelius ça serait pas l’Olympique de Genoa par hasard ? Vraiment club amis ! », s’est réjoui un fan sur X, où un autre utilisateur marseillais a proposé un package lucratif. « Petit pack Cornelius plus Aubameyang plus Traoré entre 15-18 millions d'euros et here we go », a-t-il imaginé. L’hypothèse peut paraître folle, mais on ne sait jamais avec le Genoa.
Articles Recommandés
Loffre Va Tomber Il Hesite A Quitter Lol
OL

L’offre va tomber, il hésite à quitter l’OL

Le Psg En Sueur Tottenham Met 94 Me Sur Kroupi
PSG

Le PSG en sueur, Tottenham met 94 ME sur Kroupi

Asse Nouveau Clash Ekwah Relance Les Hostilites
ASSE

ASSE : Nouveau clash, Ekwah relance les hostilités

Duranville - OL
OL

Avec le sprinter Duranville, l’OL va tomber de haut

Fil Info

03 juil. , 12:40
L’offre va tomber, il hésite à quitter l’OL
03 juil. , 12:20
Le PSG en sueur, Tottenham met 94 ME sur Kroupi
03 juil. , 11:30
ASSE : Nouveau clash, Ekwah relance les hostilités
03 juil. , 11:00
Avec le sprinter Duranville, l’OL va tomber de haut
03 juil. , 10:45
Officiel : Après Olise, le Real enchaîne avec Enzo Fernandez
03 juil. , 10:31
Max Allegri entraineur de Naples (officiel)
03 juil. , 10:30
Le Qatar propose un échange fou à l’OM
03 juil. , 10:00
Il choisit de signer au PSG, Liverpool enrage
03 juil. , 9:40
OL : Une offre se prépare pour Mangala, elle ne vient pas d'Italie

Derniers commentaires

Zéro ego, l’OL a trouvé la recrue parfaite

24 aussi😂😂😂

Le PSG en sueur, Tottenham met 94 ME sur Kroupi

Ça ne marche juste pas d'aller chercher ces joueurs déjà révélés à prix PL. On ne peut pas mettre un mec acheté 100+M sur le banc et il n'y a pas de place de titulaire rapidement dispo chez nous. Kvara n'a PAS été acheté à prix d'or et il a commencé sur le banc avant de devenir un titu indiscutable. Il faut rester sur notre modèle qui a fait ses preuves, on va prendre des pépites en L1 (Doué, Barcola) ou alors 'd'illustres inconnus' repérés par le staff de Campos (Pacho, Safonov). Diomandé c'est pareil, à part départ de BB on a pas de place pour un tel montant.

OL : Une offre se prépare pour Mangala, elle ne vient pas d'Italie

OAO sinon rien.

ASSE : Nouveau clash, Ekwah relance les hostilités

Il refuse d'évoluer en L2 française, mais il avait accepté d'être prêté à Watford, un club de Championship (la 2ème division anglaise).

Le Qatar propose un échange fou à l’OM

C'est pas une question de sortir 15M en cash si pose pb, mais plutôt le mercato qui n'a pas véritablement débuté à cause du mondial

Le Qatar Propose Un Echange Fou A Lom

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading