Un club ami arrive pour sauver McCourt et l'OM

24 aussi😂😂😂
Ça ne marche juste pas d'aller chercher ces joueurs déjà révélés à prix PL. On ne peut pas mettre un mec acheté 100+M sur le banc et il n'y a pas de place de titulaire rapidement dispo chez nous. Kvara n'a PAS été acheté à prix d'or et il a commencé sur le banc avant de devenir un titu indiscutable. Il faut rester sur notre modèle qui a fait ses preuves, on va prendre des pépites en L1 (Doué, Barcola) ou alors 'd'illustres inconnus' repérés par le staff de Campos (Pacho, Safonov). Diomandé c'est pareil, à part départ de BB on a pas de place pour un tel montant.
OAO sinon rien.
Il refuse d'évoluer en L2 française, mais il avait accepté d'être prêté à Watford, un club de Championship (la 2ème division anglaise).
C'est pas une question de sortir 15M en cash si pose pb, mais plutôt le mercato qui n'a pas véritablement débuté à cause du mondial
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🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 Traoré, Aubameyang, Cornelius sa serait pas l’Olympique de Genoa par hasard ⁉️ Vraiment club amis ‼️ Cornelius très belle coupe du monde jusqu’à présent tu peux le vendre correctement ou le garder dans ton effectif ‼️ #OM #TeamOM #MercatOM ⚪️Ⓜ️
Il @GenoaCFC pensa a Derek Cornelius, difensore del Marsiglia m.gianlucadimarzio.com/calciomercato/…