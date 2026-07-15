Mbappé à l'OM, Genesio valide l'opération

Mbappé à l'OM, Genesio valide l'opération

OM15 juil. , 22:30
parHadrien Rivayrand
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L’OM peut désormais avancer sur son mercato estival. Bruno Genesio sait que les finances du club sont limitées, mais il souhaite néanmoins recruter des joueurs d’un certain calibre.
L’Olympique de Marseille est lancé dans son mercato estival. Les Phocéens ont notamment réussi à vendre Mason Greenwood à Fenerbahçe. De quoi soulager des finances encore dans le rouge. Mais il faudra faire bien davantage pour rassurer la DNCG. Dans le même temps, Bruno Genesio espère que sa direction ne manquera pas d’ambition pour renforcer son effectif. L’ancien entraîneur du LOSC a déjà quelques noms en tête pour venir évoluer sous ses ordres sur la Canebière. Et l’un d’eux évolue justement actuellement chez les Dogues.

Ethan Mbappé, un avenir à l'OM ? 

Selon les dernières informations de BFM Marseille, relayées par But, Bruno Genesio espérerait en effet pouvoir attirer Ethan Mbappé à l’Olympique de Marseille. Le nouvel entraîneur du club phocéen apprécie particulièrement le profil du jeune frère de Kylian Mbappé et aimerait le voir poursuivre sa progression dans un club plus prestigieux. Encore sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2027, le joueur formé au PSG est estimé à un peu moins de 10 millions d’euros. Reste désormais à savoir si l’OM souhaitera consentir un tel investissement en ces temps compliqués.

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À 19 ans, Ethan Mbappé a encore du chemin à parcourir au plus haut niveau. Son talent est indéniable et l’idée de travailler sous les ordres de Bruno Genesio pourrait bien le séduire. Son arrivée à Marseille est encore très loin d’être actée, mais l’ancien entraîneur du LOSC commence déjà à dessiner les contours de son futur effectif. Et un Mbappé pourrait bien contribuer à faire rayonner… Marseille. L'été promet en tout cas d'être chaud à l'OM et les fans du club s'attendent à pas mal de mouvements dans leur équipe de coeur.
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