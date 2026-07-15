EdF : Zinedine Zidane obtient déjà un privilège
Zinédine Zidane

EdF : Zinedine Zidane obtient déjà un privilège

Equipe de France15 juil. , 23:00
parHadrien Rivayrand
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Zinédine Zidane va prochainement prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Et l’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait déjà bénéficier d’un petit coup de pouce.
L’équipe de France ne remportera pas la Coupe du monde 2026 après sa défaite ce mardi face à l’Espagne en demi-finale de la compétition. Didier Deschamps n’a désormais plus qu’une rencontre à disputer avec les Bleus avant de quitter son poste. Il s’agira de la petite finale de ce Mondial 2026. Le futur ex-sélectionneur tricolore sera ensuite remplacé par Zinédine Zidane, qui attend cette opportunité depuis un certain temps maintenant. L’ancien du Real Madrid aura une forte pression sur les épaules, mais la Fédération française de football compte tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions dès ses débuts avec les Bleus.

Zidane, la FFF va payer très cher 

D’après les informations de L’Équipe, la FFF devra en effet obtenir une dérogation pour pouvoir rémunérer Zinédine Zidane lorsqu’il deviendra sélectionneur de l’équipe de France. La raison ? Le montant annuel maximal autorisé pour le salaire du patron des Bleus est fixé à 450 000 euros brut.
Or, la Fédération souhaiterait proposer une rémunération supérieure à Zinédine Zidane. Pour rendre cela possible, elle devra donc obtenir une dérogation auprès du ministère des Sports. À noter que cette demande ne devrait très vraisemblablement poser aucun problème. Si tout se déroule comme prévu, Zidane sera présent sur le banc de l’équipe de France le 25 septembre prochain pour la rencontre de Ligue des Nations face à la Turquie.

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Derniers commentaires

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450K ce n'est pas suffisant ? Degagez moi ce Diallo à la con !!!! ZZ n'est pas smicard, faut arrêter...

Olise nouveau Zidane ? Il présente ses excuses

Je ne parle que de ceux qui ont été titulaire au départ d'un match

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Tu racontes encore n'importe quoi. Le tournant du match hier... c'est le pénalty. L'Equipe de France est bien plus forte que tu le crois. L'Argentine et l'Anglette sont vraiment en dessous. Déjà... je vois que tu ne connais pas très bien le niveau des équipes. Que ce soit l'Argentine ou l'Angleterre... l'Equipe de France se serait fait une joie de leur mettre une raclée. Bref... l'Angleterre serait en finale de cette Coupe du Monde... si Tuchel n'avait pas fait le con.

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