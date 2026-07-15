Un Titi à 50 ME, le PSG va réussir son coup

Frustré par son faible temps de jeu la saison dernière, le jeune Ibrahim Mbaye veut quitter le Paris Saint-Germain cet été. Ses dirigeants espèrent négocier un gros transfert et peuvent compter sur la popularité de l’international sénégalais à l’étranger.

Ibrahima Mbaye (18 ans) s’est rendu à l’évidence. Peu utilisé la saison dernière, l’ailier du Paris Saint-Germain a bien compris que sa situation n’évoluerait pas dans le bon sens. La concurrence dans le secteur offensif sera au moins aussi rude lors du prochain exercice. Un environnement incompatible avec son vœu d’augmenter son temps de jeu. La semaine dernière, on apprenait donc sans surprise que le titi parisien souhaitait se relancer ailleurs. D’autant que ses dirigeants ne s’opposent pas à son départ.

Mbaye a la cote

Le club de la capitale a néanmoins de grandes exigences avant de transférer son jeune talent. Pour racheter ses deux années de contrat, le Paris Saint-Germain réclame entre 40 et 50 millions d’euros, indiquait récemment le journal L’Equipe. C’est donc la réponse donnée à tous ceux qui appellent pour prendre la température de ce dossier. Le journaliste Fabrizio Romano révèle effectivement un coup de fil du Borussia Dortmund pour connaître la situation d’Ibrahim Mbaye. Et le club allemand n’est pas le seul sur le coup.

Toujours d’après le spécialiste mercato , l’international sénégalais intéresse aussi des clubs anglais. Notre confrère ne donne pas leur identité mais Tottenham, Aston Villa et Manchester City ont été cités dans l’actualité du Parisien ces derniers jours. Si chacun d’entre eux décide de passer à l’action avec une offre concrète, les enchères pourraient bien grimper et le Paris Saint-Germain aurait de réelles chances de récolter le gros montant exigé. Ce serait encore une jolie vente après les 74 millions d’euros récoltés pour le transfert de l’attaquant portugais Gonçalo Ramos à l’AC Milan.