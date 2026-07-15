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Pablo Pagis

L’OL et l’OM se l’arrachent, il choisit Paris

Paris FC15 juil. , 18:00
parEric Bethsy
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Annoncé sur les tablettes de nombreux pensionnaires de Ligue 1, y compris Lyon et Marseille, Pablo Pagis va rejoindre un autre club français. C’est finalement le Paris FC qui s’apprête à obtenir la signature de l’ailier du FC Lorient.
On reverra Pablo Pagis (23 ans) en Ligue 1 la saison prochaine. Très en vue avec le FC Lorient lors du dernier exercice, l’ailier auteur de 10 buts et 4 passes décisives en championnat ne manquait pas de sollicitations dans l’Hexagone. Lyon, Marseille, Rennes ou encore Lens étaient prêts à accompagner sa progression dans les années à venir. Mais aucun d’entre eux n’est parvenu à un accord avec les Merlus et le joueur sous contrat jusqu’en 2027. Un autre courtisan a fini par en profiter, à savoir le Paris FC.
Selon L’Equipe et Le Parisien, le club de la capitale s'est entendu avec le FC Lorient. Les Parisiens ont accepté de débourser 15 millions d’euros, plus 1,5 million d’euros de bonus liés à une qualification européenne, pour racheter la dernière année d’engagement de leur cible. On peut parler d’une belle vente pour les Lorientais. De son côté, Pablo Pagis va franchir un cap au sein d’une équipe plus ambitieuse. Le fils de Mickaël Pagis croit au projet du Paris FC avec qu’il s’apprête à s’engager pour cinq ans.

Le PFC accélère

Cette opération confirme encore les intentions de la direction francilienne. Rappelons qu’avant de boucler ce gros transfert, le club de la famille Arnault vient de finaliser celui de Diego Coppola (22 ans). Le défenseur central italien va rapporter 20 millions d’euros bonus compris à Brighton. Il faut croire que le Paris FC, critiqué pour ses ambitions la saison dernière, a décidé de passer à la vitesse supérieure dans son projet désormais guidé par le nouvel entraîneur Liam Rosenior, successeur d’Antoine Kombouaré sur le banc.
P. Pagis

P. Pagis

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Ligue 1

2026/2027, 2025/2026
Matchs28
Buts10
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Derniers commentaires

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Le problème c est face au clubs anglais qui ont beaucoup de moyen......

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Ah mais je suis 100% d'accord avec toi qu'on doit faire mieux et acheter de meilleurs joueurs mais pas les surpayer. Faut vraiment être ferme la dessus car ça nous aidera à l'avenir. Les clubs finiront par comprendre qu'ils n'auront pas plus que le juste prix de notre part

Le PSG refuse de payer 120 ME pour Diomandé

Et si au final on passe de diomande bouaddi ortonez a ....digne ferran non merci. . On a bien vendu ramos lee etc plus l argent de la c1 on doit faire bien mieux !

L’OL et l’OM se l’arrachent, il choisit Paris

Tant mieux pour lui après perso j’en suis pas fan

OM : Abdelli va choquer, la Ligue 1 peut trembler

Le pauvre il ce fait meme remballer par certains marseillais 🥳🤣

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603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
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5934178959509
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54341661260546
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Strasbourg
533415811584711
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