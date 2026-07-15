L’OL et l’OM se l’arrachent, il choisit Paris

Annoncé sur les tablettes de nombreux pensionnaires de Ligue 1, y compris Lyon et Marseille, Pablo Pagis va rejoindre un autre club français. C’est finalement le Paris FC qui s’apprête à obtenir la signature de l’ailier du FC Lorient.

On reverra Pablo Pagis (23 ans) en Ligue 1 la saison prochaine. Très en vue avec le FC Lorient lors du dernier exercice, l’ailier auteur de 10 buts et 4 passes décisives en championnat ne manquait pas de sollicitations dans l’Hexagone. Lyon, Marseille, Rennes ou encore Lens étaient prêts à accompagner sa progression dans les années à venir. Mais aucun d’entre eux n’est parvenu à un accord avec les Merlus et le joueur sous contrat jusqu’en 2027. Un autre courtisan a fini par en profiter, à savoir le Paris FC

Selon L’Equipe et Le Parisien, le club de la capitale s'est entendu avec le FC Lorient. Les Parisiens ont accepté de débourser 15 millions d’euros, plus 1,5 million d’euros de bonus liés à une qualification européenne, pour racheter la dernière année d’engagement de leur cible. On peut parler d’une belle vente pour les Lorientais. De son côté, Pablo Pagis va franchir un cap au sein d’une équipe plus ambitieuse. Le fils de Mickaël Pagis croit au projet du Paris FC avec qu’il s’apprête à s’engager pour cinq ans.

Le PFC accélère

Cette opération confirme encore les intentions de la direction francilienne. Rappelons qu’avant de boucler ce gros transfert, le club de la famille Arnault vient de finaliser celui de Diego Coppola (22 ans). Le défenseur central italien va rapporter 20 millions d’euros bonus compris à Brighton. Il faut croire que le Paris FC, critiqué pour ses ambitions la saison dernière, a décidé de passer à la vitesse supérieure dans son projet désormais guidé par le nouvel entraîneur Liam Rosenior, successeur d’Antoine Kombouaré sur le banc.