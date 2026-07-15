Vincent Duluc et Bruce Grannec, ça chauffe après France-Espagne

Quels choix douteux ?
Il a très bien arbitré ... DD, remet plutôt en question tes choix douteux !
Faut jamais dire jamais
Il est tombé bien ba monsieur Collina. Tout le monde voit match après match l'étendu de l'incapacité des arbitres et surtout de leur corruption
Euh pas du tout lyon a quand meme des actif que n'a pas l'om et le l'ol a des dirigeants sérieux maintenant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Le déni, c'est une folie. On se trompe tous quand on parle foot tous les jours, faut juste l'accepter quand c'est le cas plutôt que d'essayer de justifier l'injustifiable. Force est de constater que certains ont plus de mal que d'autres avec ça...
🚨 VINCENT DULUC A REVU LE FRANCE 🇫🇷 - 🇪🇸 ESPAGNE, ET VOICI SON ANALYSE 👇😳: « Nuit, sans sommeil à Dallas, replay : jusqu’au penalty, MALGRÉ LE DÉCHET, C’EST LA FRANCE QUI CRÉE LE PLUS DE CHOSES. Il n’y a rien de structurel : L’ESPAGNE N’A PAS TROUVÉ LA MOINDRE SOLUTION, NE