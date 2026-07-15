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Vincent Duluc et Bruce Grannec, ça chauffe après France-Espagne

Mondial 202615 juil. , 21:30
parCorentin Facy
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La demi-finale perdue par l’équipe de France contre l’Espagne mardi soir laisse énormément de regrets aux supporters des Bleus. Vincent Duluc estime par exemple que les hommes de Didier Deschamps n’étaient pas inférieurs à la Roja. Une analyse vivement critiquée par Bruce Grannec.
Brillante jusqu’à sa demi-finale contre l’Espagne, l’équipe de France a fait rêver les supporters des Bleus durant un peu plus d’un mois. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont néanmoins échoué dans leur quête de troisième étoile. Face à une Roja que beaucoup voyaient plus faible que la France, la demi-finale de mardi soir a finalement été sans appel. Assez logiquement au vu du jeu proposé par les deux équipes, l’équipe dirigée par Luis de la Fuente s’est imposée 2-0 et a validé son ticket pour la grande finale à Los Angeles dans cinq jours.
Une issue cruelle selon Vincent Duluc, qui estime que les Bleus ont fait jeu égal avec l’Espagne. « Nuit, sans sommeil à Dallas, replay : jusqu’au penalty, Malgré le déchet, c’est la France qui a créé le plus de choses. Il n’y a rien de structurel : L’Espagne n’a pas trouvé la moindre solution, ne s’est pas approché une fois. C’est le penalty qui crée le déséquilibre » a notamment écrit le journaliste de L’Equipe. Une analyse que ne partage pas du tout le créateur de contenus Bruce Grannec, très actif sur Twitch et sur X.
« Le déni, c'est une folie. On se trompe tous quand on parle foot tous les jours, faut juste l'accepter quand c'est le cas plutôt que d'essayer de justifier l'injustifiable. Force est de constater que certains ont plus de mal que d'autres avec ça… » a-t-il lancé. Une attaque à l’encontre de Vincent Duluc qui a fait réagir ce dernier. « Je suis désolé de ne pas savoir qui vous êtes. Mais je veux bien vous inviter à revoir la première heure et à compter le nombre d’attaques espagnoles. Vous n’aurez besoin que de trois doigts, deuxième but compris » a riposté Vincent Duluc, vraisemblablement pas d’humeur à se faire reprendre de volée de la sorte par Bruce Grannec.
Une improbable prise de tête sur X entre deux passionnés du ballon rond qui n’ont pas du tout la même analyse de ce France-Espagne qui, quoi qu’on en dise, restera comme une énorme frustration pour tous les supporters des Bleus au vu du résultat final et du potentiel dont disposait l’équipe de Didier Deschamps cette année.
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Euh pas du tout lyon a quand meme des actif que n'a pas l'om et le l'ol a des dirigeants sérieux maintenant

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