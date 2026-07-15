OL : Robbie Ure à Lyon, le prix est délirant

A la recherche d’un numéro neuf, l’OL a coché le nom du jeune attaquant écossais Robbie Ure, qui évolue à Sirius en D1 suédoise. Malgré sa faible expérience, le buteur de 22 ans a une cote folle sur le marché des transferts.

Très actif en ce début de mercato , l’Olympique Lyonnais a encore un gros chantier à résoudre. Le club rhodanien cherche un buteur afin de compenser les départs de Roman Yaremchuk et d’Endrick, qui ont fait leur retour à l’Olympiakos et au Real Madrid après leur prêt dans la capitale des Gaules. Plusieurs noms circulent ces dernières semaines, dont celui du jeune avant-centre écossais Robbie Ure. A 22 ans, il sort d’une belle saisons sous les couleurs de Sirius en D1 suédoise.

Ses performances ont attiré l’attention du FC Lorient, de l’OGC Nice et du RC Strasbourg en plus de l’OL, comme l’avait révélé nos confrères de L’Equipe. La piste semblait intéressante pour les différentes formations de Ligue 1 intéressées avec la possibilité de récupérer un avant-centre prometteur pour une somme raisonnable sans doute située aux alentours des 5 millions d’euros. Mais les nombreux intérêts pour Robbie Ure (Hoffenheim et Lecce sont aussi intéressés) ont finalement fait grimper les enchères selon le média spécialisé Fotbollskanalen.

L'IK Sirius réclame à présent 10 ME

A tel point que l'IK Sirius réclame désormais pas moins de 10 millions d’euros pour lâcher Robbie Ure. Un montant qui peut sembler excessif mais le club suédois est en réalité en position de force. Le buteur écossais est sous contrat jusqu’en juin 2029 et les clubs intéressés sont nombreux, dont certains n’ont pas de problème financiers comme par exemple Strasbourg.

Le média ajoute que de nombreux clubs européens sont très intéressés et que certains ont déjà fait des offres. L’identité des clubs qui sont passé à l’action n’a en revanche pas été révélée. Reste maintenant à voir si du côté de l’OL, on acceptera de s’aligner sur les requêtes du club suédois ou si la piste Robbie Ure sera jetée à la poubelle par Matthieu Louis-Jean. Pour rappel, le directeur sportif de Lyon a affirmé vouloir boucler la venue de son futur attaquant avant le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, dans trois semaines.