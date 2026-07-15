OL : Robbie Ure à Lyon, le prix est délirant

450K ce n'est pas suffisant ? Degagez moi ce Diallo à la con !!!! ZZ n'est pas smicard, faut arrêter...
Je ne parle que de ceux qui ont été titulaire au départ d'un match
Tu racontes encore n'importe quoi. Le tournant du match hier... c'est le pénalty. L'Equipe de France est bien plus forte que tu le crois. L'Argentine et l'Anglette sont vraiment en dessous. Déjà... je vois que tu ne connais pas très bien le niveau des équipes. Que ce soit l'Argentine ou l'Angleterre... l'Equipe de France se serait fait une joie de leur mettre une raclée. Bref... l'Angleterre serait en finale de cette Coupe du Monde... si Tuchel n'avait pas fait le con.
L' Argentine en finale, qui aurait imaginé.....
C'était un Tolisso qu'il a manqué hier en EDF. Quel tocard ce DD...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Le prix de Robbie URE🏴 en hausse ! ⬆️ 🗞️ On apprend dans le Corriere dello Sport🇮🇹, via Fotbollskanalen🇸🇪, que Lecce🇮🇹 s'est vu refuser une offre de 4 M€ pour l'attaquant écossais, et que profitant de la concurrence sur le dossier, l'IK Sirius🇸🇪 en demanderait désormais 10
🇸🇪 Tiens donc ! La #TeamOL sur Robbie URE🏴 ? Quelques infos pour vous ! 😉 Quelle trouvaille de l'IK Sirius !😳 Formé aux Rangers🏴, le garçon évoluait chez les jeunes d'Anderlecht🇧🇪 au moment où le club d'Uppsala🇸🇪 l'a déniché, l'année dernière. ⚽️ 1ère saison en