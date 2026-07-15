Pavard relancé, les supporters de l'OM vont halluciner
Benjamin Pavard

Pavard relancé, les supporters de l'OM vont halluciner

OM15 juil. , 20:40
parEric Bethsy
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Non conservé par l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard pouvait craindre une mise à l’écart à l’Inter Milan. Mais le défenseur français a appris une excellente nouvelle à son retour chez les Nerazzurri.
L’Olympique de Marseille n’avait ni les moyens, ni l’envie de conserver Benjamin Pavard. Le club phocéen se retrouve en pleine cure d’austérité. Ce n’est donc pas le moment de miser sur un flop. Difficile de qualifier le Français autrement tant le défenseur polyvalent a déçu durant son prêt la saison dernière. Considéré comme le potentiel taulier de la charnière à son arrivée, le joueur sous contrat avec l’Inter Milan a fait preuve de fébrilité tout au long de son passage. Qu’il s’agisse de Medhi Benatia ou de son successeur Grégory Lorenzi, aucun dirigeant marseillais n’a pu envisager de payer l’option d’achat fixée à 15 millions d’euros.

L'Inter lui laisse une chance

Benjamin Pavard devait bien s’attendre à cette décision et à son retour périlleux en Italie. Poussé vers la sortie l’été dernier, le Français rémunéré 5 millions d’euros par an pouvait craindre une nouvelle mise à l’écart. Mais ce n’est pas le message transmis par l’Inter Milan et son entraîneur Cristian Chivu lundi. « Pavard est notre joueur, répondait le coach roumain en conférence de presse. Vous connaissez les choix que nous avons faits la saison dernière. Maintenant il est revenu et nous aurons l'occasion de le voir travailler dans les prochains jours et de prendre une décision. »
Que l’ancien joueur du Bayern Munich se rassure, ce n’était pas de la langue de bois. La presse transalpine confirme que l’Inter Milan va bien laisser une chance à Benjamin Pavard. D’après La Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri peinent à recruter Trevoh Chalobah (Chelsea), ce qui pourrait finalement profiter à l’international tricolore qui affiche sa détermination depuis la reprise. Il faudra néanmoins suivre l’actualité mercato sachant qu’une offre intéressante pour le joueur formé à Lille ferait forcément réfléchir les dirigeants italiens.
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